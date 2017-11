Messi: "Ojalá pueda jugar algún día en Newell's"

Google Plus

Leo Messi en el pasado FC Barcelona 2-1 Sevilla FC / Foto: Noelia Déniz (VAVEL.com)

Después de una clasificación más que sufrida, Argentina estará en el Mundial del 2018. La albiceleste no realizó la mejor fase de clasificación posible y, de hecho, cerraron su presencia en la próxima Copa del Mundo en la última jornada. Argentina lo pasó mal, pero estará en Rusia.

"En la selección soy uno más"

Desde el país donde en unos meses se celebrará una nueva edición del Mundial de fútbol, Rusia, la principal estrella de la selección argentina, Leo Messi, concedió una entrevista a TYC Sports donde habló de la actualidad de la selección pero, además, también habló sobre su futuro. Un futuro que podría no pasar por el FC Barcelona.

El propio Messi recordó que antes de marchar hacia Barcelona jugó en las categorías inferiores de Newell's, el principal club de su ciudad natal, Rosario, y reconoció que iba a menudo a ver jugar el primer equipo. El delantero declaró que su sueño era "debutar con el primer equipo de Newell's y jugar en la primera división argentina. No sé lo que va pasar en unos años, pero las ganas están siempre y me encantaría jugar en Newell's".

A parte de su futuro, el azulgrana habló de muchos otros temas, y entre ellos destacó la actual situación de la selección argentina. Messi subrayó que "no podíamos quedar fuera del Mundial. Sufrimos más de lo que merecimos y no pensábamos que no íbamos a ganar a Perú y Venezuela jugando en casa, pero ahora ya estamos aquí para prepararlo".

Leo Messi en el FC Barcelona 2-0 Málaga FC / Foto: Ernesto Aradilla (VAVEL.com)

Sobre el último y definitivo partido ante Ecuador, el propio Messi aseguró que: "no queríamos llegar al último partido sabiendo que nos lo jugábamos todo, sobre todo por la altura del estadio donde íbamos a jugar y por la calidad de la selección ecuatoriana. Y además empezamos perdiendo. Suerte que pudimos empatar rápido y terminamos ganando el partido". De hecho, el delantero reconoció que hacía tiempo que no disfrutaba tanto un viaje de vuelta hacia Barcelona: "fue uno de los mejores".

Messi también apuntó que en la selección es uno más y que intenta hacerlo lo mejor posible cada vez que va convocado. Además, el argentino desmintió rotundamente que sólo jueguen sus amigos: "Mascherano, Di María, Higuaín y muchos más son figuras en el mundo del fútbol, y que digan que juegan porque son mis amigos es una falta de respeto hacia ellos, pero después hacia mí".

Messi no quiere cruzarse con España

El delantero también fue preguntado sobre qué equipos no le gustaría enfrentarse en la próxima Copa del Mundo, y el argentino lo tiene claro: España. Messi recordó que la selección española es un posible rival para Argentina, y el azulgrana reconoció que: "sería un adversario difícil". Además, apuntó que aparte de España, Brasil Alemania y Francia son las selecciones que mejor juegan y que "individualmente son más fuertes".

La entrevista terminó con un Messi que prometió que si Argentina gana el Mundial de 2018, irá caminando hasta San Nicolás.