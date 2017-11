Pie y medio en cuartos

Google Plus

El FC Barcelona F ha registrado hoy su mayor goleada en competición europea superando de manera contundente al Gintra Universitetas en su estadio (0-6). Fran Sánchez sorprendió con la convocatoria y ha vuelto a sorprender con el XI titular, dejando en el banquillo a futbolistas como Toni Duggan o Alèxia Putellas para hacer jugar a Aitana Bonmatí.

La superioridad azulgrana se ha notado desde el minuto cero de partido. Las futbolistas del Gintra han intentado evitar las contras del Barça. En el minuto 10 Andressa Alves ha disparado un balón envenenado a la portería lituana que la guardameta Kaselitè ha conseguido despejar. Una ocasión parecida ha tenido a sus pies la holandesa Martens, que no ha conseguido ver portería.

Las líneas defensivas del Gintra no estaban perfectamente colocadas por lo que a las futbolistas del Barça les era fácil superarlas. Sin embargo, no ha sido hasta el minuto 36 de encuentro que Aitana Bonmatí ha abierto la lata con un gol de cabeza por la escuadra. Lieke Martens ha puesto un centro en el punto de penalti y Aitana ha marcado el primer tanto.

Mariona Caldentey ha sido la encargada de poner el 0-2 en el marcador justo antes de terminar el primer tiempo. Un segundo gol también conseguido de cabeza en una centrada muerta dentro del área. De esta manera el Barça se ha ido a los vestuarios con victoria que terminaría en una goleada histórica del equipo azulgrana.

Una segunda parte de festival goleador

Con la llegada de la segunda mitad, los goles no han terminado. Mariona ha vuelto a sumar un gol más en el marcador en el minuto 57 que dejaba sentenciado el partido. Con el 0-3 el Gintra ha tenido una gran oportunidad que ninguna de las tres delanteras que había en el área azulgrana ha conseguido colarla dentro de la red. En el 55' Toni Duggan ha saltado al terreno de juego sustituyendo a Andressa Alves. La inglesa y ex del Manchester City ha puesto más tierra de por medio entre el Gintra Universitetas y el FC Barcelona F al marcar el cuatro tanto. Un gol a pase de Lieke Martens que terminó con un maravilloso gol desde la frontal del área.

Olga García, el dorsal 10 del Barça, tuvo 20 minutos en el partido de Champions y no los desaprovechó. Anotó el quinto gol del partido con un chute de falta que la guardameta del conjunto lituano no pudo detener. Olga ha tenido pocos minutos esta temporada en comparación con las otras delanteras, por lo que no está en el mejor momento deportivo.

El sexto y último gol ha sido a cargo de Natasa Andonova. Lieke Martens ha hecho una magnífica jugada individual que ha concluido con un disparo de la futbolista de Macedonia que terminó con el balón en el fondo de la red.

Sandra Paños ha vivido la victoria desde la portería contraria y no ha tenido mucho trabajo. Las lituanas apenas se han plantado en el área veces contadas y todos los balones peligrosos han sido rechazados por la línea defensiva, siempre bien posicionada, y por la 13 del Barça.

Directas a los cuartos de final

Con el resultado en el campo del Gintra Universitetas el Barça F ha registrado la mayor goleada en la UEFA Women's Champions League de su historia. Este 0-6 se suma a las numerosas goleadas de las azulgranas desde que empezó la temporada.

Todavía queda jugar el partido de vuelta en Barcelona pero la eliminatoria está más que encaminada para el equipo que dirige Fran Sánchez, que tiene ya pie y medio en el bombo de los cuartos de final de la UWCL.