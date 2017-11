Los descartes del Barça

Arda Turán todavía no ha disputado ningún partido oficial esta temporada | Foto VAVEL: Juan Ignacio

La operación salida el verano pasado no fue tan fructífera como todo el mundo esperaba. Salvo sorpresa, estaban en la rampa de salida Mathieu, Vermaelen, Arda Turan, Rafinha, etc. pero de ellos tan solo salieron Douglas y Mathieu, dos jugadores mas que descartados. El resto se quedó en can Barça a la espera de una oportunidad que nunca llegó porque no entran en los planes de Ernesto Valverde.

Arda Turan, diluido esta temporada

Si bien es cierto, que la temporada pasada con Luis Enrique fue un jugador clave a principio de temporada, que incluso se llegó a debatir si debía ser titular puesto que estaba cuajando unos partidos bastante buenos, esta temporada Arda se ha diluido. Llegó en baja forma de sus vacaciones y eso no le gustó en absoluto a Valverde. Bien es cierto que lo probó en pretemporada y le dio varias oportunidades para hacerlo bien, pero sin éxito alguno. Se notó que no estaba al nivel de años anteriores. A principio de Liga se rumoreó con una posible lesión pero se demostró que no era la causa de la no convocatoria del turco para los partidos, ya que sin la lesión, Valverde siguió sin contar con él. Solo ha jugado esta temporada partidos amistosos durante la gira culé, y partidos con su selección, donde tampoco ha estado especialmente brillante. Con el paso de las horas y de los días, cada vez suena con mas fuerza su cesión en el mercado de invierno al Galatasary turco. Solución inmediata para el Barça pero no económica puesto que no le saca ningún beneficio, y en verano, o al próximo invierno estará volando de vuelta para Barcelona.

Thomas Vermaelen, el cuarto central

Guste mas o guste menos, Thomas Vermaelen es el cuarto central del F.C. Barcelona. Marlon está cedido en el Niza, donde está teniendo oportunidades, por lo tanto Vermaelen es el cuarto central. Valverde lo sabía y decidió contar con él. Hasta la fecha tan solo ha disputado un partido oficial y fue frente al Real Murcia en la ida de 1/16 de la Copa del Rey en la Nueva Condomina. Como cada partido que suele disputar, hizo un encuentro correcto, sin más. Nunca sobresale en ningún partido y quizá ese plus es el que le falta a los entrenadores para confiar en él. Perfectamente a lo largo de la temporada puede ser que un central o dos incluso, estén lesionados o sancionados por lo que Vermaelen deberá de estar siempre al máximo nivel para saberlos suplir. Queda ver si seguirá aceptando su rol, o en este mercado invernal volará rumbo a otro equipo.

Rafinha y su extraña lesión

2 de abril de 2017. Los Cármenes, Granada - F.C. Barcelona. Minuto 17. Momento en el que Rafinha cayó lesionado y momento desde el cual, el brasileño no ha disputado ningún partido con el Barça. Mas de siete meses en el dique seco para un jugador que se preveía una recuperación mucho mas temprana. Tal es así que se especulaba de finales de temporada, inicio de pre-temporada para poder estar listo. No fue el caso y a día de hoy, Rafinha ha pasado ya por un par de operaciones y todavía sigue con su recuperación. Hace poco puso este mensaje en sus redes sociales: "Cicatrices que te hacen más fuerte." El brasileño quiere recuperarse cuanto antes y por eso trabaja duro para ello. Lo que está todavía por determinar es si Ernesto Valverde verdaderamente confía en él o será otro de los posibles jugadores para salir de Can Barça.

Los otros jugadores que también han podido sonar son Aleix Vidal, Alcácer y André Gomes. Estos dos últimos están completamente descartados porque cuentan en los planes del 'txingurri' y lo han ido confirmando con el paso de las jornadas. En el caso de Aleix, lesiones aparte, no acaba de despuntar en el cuadro culé. Queda ver si seguirá o será otro jugador mas a añadir a la rampa de salida culé.