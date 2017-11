Juan Miranda: "Nos quedamos con la miel en los labios"

Google Plus

Juan Miranda vestido de azulgrana. Foto:Noelia Déniz, VAVEL.com

Juan Miranda, Abel Ruiz, Sergio Gómez y Mateu Jaume han respondido a las preguntas de los periodistas tras el sub-campeonato conseguido en la India. La selección Española Sub-17 se hizo con la plata tras perder la final por 2-5 ante una Inglaterra que les plantó cara.

Juan Miranda

“No nos han afectado, ‘Pimi’ es un gran entrenador y ya nos ha dado las pautas a seguir y solo hay que pensar que esto sigue para adelante” ha declarado el canterano tras los cambios en la figura del técnico. Tras un Mundial que Miranda califica de "extraordinario" en el que “España lo ha hecho muy bien, no solo este Mundial sino en los últimos años” los futbolistas han llegado a la Ciudad Condal dispuestos a "trabajar al máximo".

Pensando en el Mundial, ha recordado que “al principio no me llegaban los goles con los palos y en el grupo nos reíamos un poco pero al final llegó, fue decisivo, y muy contento por ello” con respecto a su poca puntería goleadora.

“A nivel personal espero estar el año que viene en el Barça B" ha dicho ilusionado después que Gerard le diera "la oportunidad de debutar”.

A los cuatro futbolistas se les ha preguntado por su referente en el deporte de élite a lo que Miranda ha contestado que "no tengo un referente pero me fijo en todos los laterales izquierdos como Jordi Alba pero me fijo en muchos y voy cogiendo pinceladas de cada uno”

Sergio Gómez

“Un Mundial es muy bonito de jugar y parece que estás en una nube pero ya terminó así que ahora estamos aquí para ganar al Lleida” ha afirmado Gómez con los pies en el suelo. El canterano fue galardonado con el balón de plata al segundo mejor futbolista del torneo. Sin embargo, "hubiera preferido llevarme el oro en lugar de llevarme el balón de plata pero estoy muy contento". Sergio aprovechó la oportunidad para "dar las gracias al equipo y a mis compañeros porque sin ellos nada hubiera sido posible".

En relación a los cambios sufridos en el Juvenil A del Barça, "hemos visto los cambios que ha habido pero lo importante es que el equipo vaya bien y que podamos conseguir títulos como la Youth League o la Liga” reconociendo que los cambios no son una excusa sino un incentivo para trabajar cada día al máximo.

La ilusión de los canteranos es siempre llegar al primer equipo del club en el que militan pero Gómez sabe que "el primer equipo queda muy lejos pero la verdad es que Valverde está apostando por la cantera aunque yo solo puedo trabajar y esperar a que llegue esa oportunidad sin olvidar que antes hay que pasar por el B, donde espero estar el año que viene".

Para construir al Sergio Gómez futbolista del futuro, “me fijo en la humildad de Iniesta y en la calidad de Messi”.

Abel Ruiz

“Llegué del Mundial y Gerard me dio la confianza de jugar en Tarragona con el B y la verdad que se agradece y se valora” ha agradecido Abel al técnico del Barça B. Después de llegar del Mundial de la India los cuatro azulgranas internacionales se encontraron con varios cambios en el equipo aunque "el equipo está muy bien. Estamos sumando de uno en uno pero estamos sumando, que ya es positivo. Estamos buscando esta victoria que a ver si conseguimos este fin de semana porque necesitamos los tres puntos para subir para arriba y luchar por puestos altos”.

La Masía tiene parte de la culpa del éxito de la selección Española, según Abel Ruiz ya que "la Masía está haciendo un gran trabajo y la medalla conseguida es fruto de este trabajo".

Abel Ruiz ya ha jugado bajo las ordenes de Gerard López pero sigue viendo lejos el primer equipo: “ahora mismo estoy pensando en el Barça B, en el próximo partido, en dar el máximo y a seguir trabajando en el día a día a la espera de que lleguen las oportunidades”.

“Siempre me he fijado mucho en Lewandowski porque es muy completo y luego también en Luis Suárez, que tiene una ambición que yo necesito y que me fijo mucho en ello” ha contestado el internacional del Barça al ser preguntado por sus referentes futbolísticos.

Mateu Jaume

Tras la euforia del Mundial disputado Mateu ha declarado que “venimos con muchas ganas de volver a estar con el equipo, de aportar al máximo y de poder ir cumpliendo los objetivos que nos hemos puesto esta temporada”. Pensando que tuvieron el campeonato a tocar durante la primera mitad cuando iban ganando por 2-0, Mateu Jaume ha reconocido que "siempre se te queda el pensamiento de que hubiéramos podido pero esto es el fútbol”.

Perder una final siempre duele pero “a medida que van pasando los días te das cuenta de lo que hemos conseguido y de que somos subcampeones del mundo”.

Al igual que Juan Miranda, Mateu Jaume ha contestado que “no tengo ningún referente sino que intento aprender un poco de todos e intento coger lo mejor de cada uno” cuando ha sido preguntado por sus referentes deportivos.

Corrieron rumores en verano de una posible salida del futbolista del club azulgrana pero ha sido claro al declarar que “siempre que el club apueste por mi yo apostaré por ellos”.