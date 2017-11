La sequía de Luis Suárez

Foto: Ernesto Aradilla, VAVEL

Los números no engañan, y Luis Suárez atraviesa el peor momento como culé desde su llegada en el verano de 2014. Cierto es que de momento no está incidiendo directamente en la puntuación del FC Barcelona en liga, que lleva 31 de los 33 puntos posibles. Es más, en el único partido en el que los de Valverde no lograron llevarse el triunfo rescataron un punto gracias al gol del uruguayo en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Pero algo está fallando en el nueve del Barça.

Unas cifras muy pobres

Su cuarta temporada en el club blaugrana está dejando la peor racha de Luis Suárez de cara a portería. Solo tres goles en catorce partidos oficiales, incluyendo ocho encuentros de liga, cuatro de Champions y dos de Supercopa de España. Y las tres dianas han llegado en los encuentros del campeonato doméstico. El primero en la goleada 5-0 frente al Espanyol en el gol que cerraba el partido, asistencia de Dembélé. También hizo el tercero del 0-3 al Girona y el más importante, el gol del empate ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

Desde ese partido, celebrado el 14 de octubre, ha pasado prácticamente un mes sin ver portería, seis partidos sin batir las metas rivales, y no será por no haberlo intentado. Un mes sin perforar las redes del contrario es mucho tiempo para Luis. Fue el tiempo exacto que tardo en estrenarse con el Barça. Y eso que las circunstancias en ese momento eran diferentes. Muchos meses ausentes de los entrenamientos por la sanción de la FIFA y la presión de su traspaso pudieron llegar a cohibir su juego, y ni aun así se le vio tan ansioso.

Ante el Sevilla batió su récord negativo de cara a portería Y es que el pasado sábado ante el Sevilla batió su récord negativo sin marcar gol, 393 minutos, tras superar el minuto 27 de encuentro ante el conjunto hispalense. En esa cifra se quedó desde su debut ante el Real Madrid el 25 de octubre de 2014 y el gol al Apoel en Champions un mes después. Ya son 457 minutos sin ver portería. Más de siete horas y media de juego sin poder hacer gol.

Su media de goles esta temporada es solo de 0,21 por encuentro, la peor con diferencia de toda su carrera, aunque todavía queda mucha temporada por delante. El primer año acabó con 0’58 goles por partido, la segunda hizo un estratosférico 1’11 por encuentro y el pasado año se quedó entre medias con 0’73 dianas por choque. La temporada pasada Suárez llevaba diez goles anotados a estas alturas por los tres que tiene en su cuenta particular en este inicio de curso.

Luis Suárez con la camiseta del Barça | Foto: Ernesto Aradilla, VAVEL

Otro dato importantes para ver que Suárez no está al nivel esperado es su acierto en pase. En lo que va de liga solo ha realizado bien el 75% de los pases, aunque es cierto que muchos de ellos son complicados y arriesgados en los últimos metros del área. Ocasiones si ha generado, porque ha rematado hasta treinta veces a portería. Además, ha creado siete ocasiones de gol y ha repartido una asistencia. Pero son números que no alcanzan las cotas de protagonismo que se le puede exigir al ‘uruguayo’.

La marcha de Neymar

El FC Barcelona lamenta mucho la salida de Neymar al PSG. Lo ha notado en el juego aunque aún no demasiado en los puntos. Y el que más parece haber sentido el vacío de la ausencia del crack brasileño es Luis Suárez. Principalmente por dos motivos. La asociación de la MSN, lo cual hacía que las asistencias entre los tres jugadores fueran mutuas, aumentando el rendimiento de sus números de manera considerable. En segundo lugar, la cantidad de jugadores que atraía Neymar en la conducción del balón, lo que provocaba más huecos y mejores espacios para el delantero del Barça.

Suárez ha arrastrado molestias en la rodilla Cierto es que la salida de Neymar es uno de los factores externos que ha podido influir en el bajo rendimiento de cara a portería de Luis Suárez, pero no ha sido el único. Ya desde hace varias semanas Suárez arrastra problemas en su rodilla, y se ha especulado en varias ocasiones en que el delantero de Salto debería parar con o sin intervención quirúrgica. Pese a que en las últimas sesiones las molestias han remitido y Suárez puede volver a estar al 100% en los próximos días, todas estas semanas el ‘uruguayo’ ha forzado para disputar los partidos y su rendimiento se ha podido ver afectado sustancialmente por ello.

Factores externos, ansiedad, mala suerte… múltiples causas las que dejan patente que Suárez no está realizando su mejor campaña con el FC Barcelona, pero esto no ha hecho más que empezar y aún es pronto para juzgar al delantero del equipo culé. El Barça está bien situado en este inicio de temporada y recuperar a Luis Suárez es vital de cara a los títulos. Pero bien cabe recordar que esto no es como empieza, si no como acaba, y Suárez ha demostrado ser un depredador en los momentos decisivos. Paciencia y confianza en el ‘pistolero’. Los goles llegarán.