Messi: “Prefiero evitar a España en el sorteo del Mundial”

Messi ante el Málaga | Foto: Ernesto Aradilla, VAVEL

Leo Messi volvió a hablar y lo hizo en su país natal, Argentina. Aunque la mayoría de la entrevista fue sobre la selección y no sobre su club, Messi dejó grandes frases en su intervención con el medio TyC Sports. En primer lugar, habló de como con el paso de los años se está dando cuenta de lo que ha conseguido: “Pasa muy rápido y no te da tiempo casi a disfrutar. Pasa una cosa y ya viene otra. Todo lo que uno hace durante su carrera se da cuenta de ello al acabar, y empiezo a darme cuenta de ello. No pensaba que iba a llegar a este nivel. Nunca imaginé que pudiera llegar a vivir esto, estoy muy agradecido”.

Acerca de su futuro, no quiso mojarse aunque no descarta regresar algún día a Argentina. “Cuando arranca la temporada solo pienso en el club y en la selección y no miro al futuro. No sé si volveré a jugar en Argentina, aunque siempre he dicho que jugar en primera con Newell’s sería algo especial, aunque no sé lo que va a pasar de aquí a unos años. Ojalá pueda llegar a hacerlo”, apuntó.

Pensaba que nos clasificaríamos antes

Al respecto del Mundial y la sufrida fase de clasificación, Leo reconoció que siempre se vio capacitado para clasificarse: “Siempre imaginé que lo íbamos a sacar adelante, pero pensaba que iba a ser antes. Qué podíamos haber ganado a Venezuela o a Perú de local y no haber sufrido tanto y en Ecuador no haber tenido que salir a ganar en Quito. Hubo momentos muy buenos durante la clasificación, como la ovación en ‘La Bombonera’ pese a no haber conseguido la victoria”.

Tras clasificarse para el Mundial, Leo habló de las selecciones más fuertes y destacó a cuáles de ellas no quisiera medirse en la fase de grupos. “Creo que no me gustaría cruzarme con España, la verdad que evitarlos a ellos lo prefiero, por lo que significa la selección, por lo que es y por su potencial. Los candidatos creo que son España, Brasil, Alemania y Francia, por potencial y por como vienen jugando”, reconoció el argentino.

Yo no manejo la selección

También cabe destacar lo que dijo acerca de compañeros de selección, como Icardi, Dybala, Mascherano, Higuaín o Di María. “Me hace gracia porque dicen muchas barbaridades acerca de que hay gente que juega por ser amigos míos. Jugadores como Masche, Biglia o Di María son figuras de talla mundial y están por sus méritos. Me duele que la hayan tomado con Higuaín y tampoco es verdad que yo no quisiera que Icardi jugase en la selección, o que no me entiendo con Dybala. Yo no manejo a la selección”, sentenció Messi.