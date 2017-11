Mascherano: "No tengo que demostrar nada, sólo ser yo"

Google Plus

FOTO: Noelia Déniz - VAVEL

Javier Mascherano cuando habla lo hace contundentemente. No es un hombre que regale palabras porque sí, aunque tampoco se esconde cuando hay que decirlas. Desde Moscú, donde se encuentra concentrado con la AFA, ha concedido una personal entrevista valorando su situación en Can Barça.

Desde que llegase en 2010, el argentino fue haciéndose hueco en el equipo hasta compartir con Gerard Piqué la zaga más potente de Europa. No había quien pasase entre los dos centrales, pero el tiempo ha ido apartándole de la titularidad. El tiempo y Umtiti, que se ha convertido en uno de los mejores fichajes de los últimos años.

Podría parecer que el 'jefecito' se ha venido a bajo al disfrutar de menos minutos, pero asegura sentirse más a gusto en el equipo y disfrutar de aquello que hace: "Ahora soy más feliz que antes, lo juro. Paradójicamente ahora, que juego menos", empezaba uno de los capitanes azulgranas.

Demasiada autocrítica

Siempre se le ha atribuido a Mascherano que pensase mucho las cosas, que siempre tuviera algo malo a mejorar. Explica que antes solo pensaba en hacer lo que tocaba y no en gozar de aquello que hacía "¿De que sirvió haber jugado 20 años al fútbol, que es lo que te gusta, y no poder disfrutarlos? ¿Mirar las fotos después de que todo pase?",

"Quiero disfrutar la carrera que me queda"

arrancaba el central, para añadir que tuvo que hacer un cambio de chip: "Cambié, aunque parezca increíble. Hice el clic porque me cansé de todo lo otro y quería disfrutar los 2 o 3 años de carrera futbolística que me quedan", sentenciaba.

Explicó que aún así se deja la piel cada día por ganarse la titularidad y poder disputar minutos con el Barça: "Me mato por jugar, pero estoy preparado para disfrutarlo cuando me toque. Lo entendí. No tengo que demostrar nada, sólo ser yo", confesaba Mascherano.