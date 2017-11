Gerard López: "El momento y los goles llegarán"

Total confianza la de Gerard López en su plantilla | FOTO: Noelia Déniz

A pesar de la derrota, Gerard López confía plenamente en la progresión de su joven plantilla y en el futuro de ésta en Segunda División. La SD Huesca sin gran brillo consiguió tumbar al filial azulgrana con el colombiano Cucho Hernández como abanderado.

Derrota para aprender

Gerard López ya sabía que el partido ante la SD Huesca iba a ser una prueba de fuego contra un equipo candidato al ascenso. Con la victoria, los oscenses se colocan líderes en la clasificación de la división de plata del fútbol español. El entrenador azulgrana analizó el encuentro sacando conclusiones positivas: "Es una derrota que puede venir, la tenemos que asumir como una primera parte bastante buena, quizá sin muchas ocasiones de gol por parte de ninguno de los dos equipos; y en la segunda parte el equipo ha estado bien, cómodo, saliendo con pelota desde atrás. En la zona de tres cuartos, con movilidad, nos faltaba eso sí, un poco de finalización; pero la sensación ha sido buena, el equipo ha estado bien defensivamente, un gol psicológico al empezar la segunda parte, golazo de falta de un jugador que nos ha traído de cabeza en la segunda mitad. Seguidamente con el 0-1 cuando ya empiezas a apretar cuando recibes el primero pues ha llegado el segundo, se vuelve el partido loco, hemos tenido opciones de recortar distancias, no le hemos perdido la cara al partido y en la contra nos podían haber matado; pero al final es un partido para aprender, para crecer y volver a entender la dificultad que tiene la categoría y sin olvidar de que nos enfrentamos contra uno de los líderes. Hoy se presenta como líder y gran aspirante al ascenso" explicó el entrenador azulgrana.

Un paso más

La juventud del equipo es notoria en el aspecto psicológico y de preparación, la experiencia es un grado, y hay que saber anteponerse a los mazazos del rival. Gerard López así lo explicó: "Han llegado más ocasiones con 0-2 que con el 0-0 o en los primeros 15 o 20 minutos de la primera primera mitad. Nos está pasando habitualmente el crear ocasiones y tener esa sensación de dominio de la posesión, pero no acabamos de llegar con claridad y cuando hemos llegado a los metros finales. No hemos conseguido definir con claridad como en Pamplona o en León o el día del Sevilla aquí en casa, un poco esa sensación de que el equipo sale bien, da buen nivel, pero que luego cualquier golpe psicológico con el gol en contra parece que trastoca los planes. Forma parte de la categoría, de la juventud que tenemos y son partidos que nos han de ayudar a nivel personal y colectivo, a aprender que la categoría es ésta y que un equipo bien ordenado y sin hacer una gran primera mitad con las dos primeras que han tenido las meten dentro y eso te cambia la perspectiva en la primera mitad. Hemos estado menos cómodos y más a contrareloj al final, es un partido para pasar página y aprender las cosas negativas y para reforzar una idea de juego que creo que no estamos sacrificando y reforzar la dinámica de cara a portería; y esto reforzará nuestra idea de futbol", aseguro el míster granollense.

La figura del '9'

"El momento y los goles llegarán"

La punta de lanza en el ataque azulgrana parece no acabar de carburarse y ninguno de los arietes ha conseguido continuidad. Gerad López dio las razones por las cuales el equipo no goza de un delnatero de garantías: "No hay una tecla mágica para cambiar eso, hay que seguir con la misma idea que estamos entrenando cada día, al máximo, con los jugadores que siguen creciendo dentro de su juventud y la apuesta por jugadores juveniles como: Busquets, Cuenca o jugadores de primer año como Abel, Cucu o Aleñá. Son jugadores que nos dan esta progresión día a día y a veces aprendes de partidos como los de hoy, que sabes que la categoria es difícil. Lo sabíamos desde el principio, estamos en una situación, creo que lógica y normal en la tabla a unos ocho puntos de la general y unos cuatro del descenso, una zona media; y aún no ha llegado nuestro momento de racha en el que podamos enganchar 3 o 4 victorias seguidas. El momento y los goles llegarán, seguimos con la misma idea y en los entrenamientos intentar recuperar las fuerzas y cuando tengamos la oportunidad aprovecharla. Ahora tenemos otro campo difícil como es Vallecas y esto es continuo, con equipos difíciles con experiencia. Has de reaccionar e iremos aprendiendo", aseguro Gerard.

"Hemos estado dando oportunidades y lo comentamos la semana pasada, gestionando un calendario que sabíamos que iba aser complicado en la primera vuelta en cuanto a encontrar el equilibrio en esta posición, cuando el 'Choco' ha tenido estas tres o cuatro convocatorias con la selección, sumado a la lesiones que tuvo, luego Abel, que ha estado prácticamente un mes fuera por el mundial sub 17 y Marc, que es este comodín que tenemos que ya creció la temporada pasada, pero que lo fichamos de tercera y es un jugador que todavía está en proceso formativo. Siempre esperamos que el '9' sea quien tenga los mejores registros goleadores, pero en cambio esto ha recaído en jugadores como Aleñá o Arnáiz. Estoy convencido que con la experiencia que ganemos en la primera vuelta podremos encarar mejor la segunda y se pueda dar más continuidad a esta posición tan importante como es el '9'. No me preocupa, Abel es juvenil y con una gran progresión de cara al club y de cara al Mundial pues ya tener al 'Choco' de vuelta después de tantos compromisos con su selección", añadió el entrenador azulgrana.

La gran sensación de Segunda

Si hubo un protagonista en el partido, ese fue el Cucho Hernández. El jugador colombiano dio una clase magistral de futbol técnico al anotar los dos tanto de su equipo. Gerard se deshizo en elogios ante la joven promesa de 18 años: "Es un descubrimiento importante, 18 años, jugador muy completo, lo he visto mucho y jugador que antes me comentaba Rubi, un jugador que todos los entrenadores quieren tener, me comentaba que en los entrenamientos es una locura como rasca y va a todas, tiene un gran nivel técnico y ya lo ha demostrado en el primer gol o en otros que ha metido esta temporada. Jugador revelación de la Segunda División, un jugador muy a tener en cuenta. Esta es una categoría agradecida para los jóvenes, lo noto sobretodo en la temporada pasada en los juveniles, que en Segunda B les costaba más por espacios, por el tipo de campos por todo esto, creo que la Segunda A es más agradecida y cuando hay un gran jugador se agradece más y con ejemplos como Asensio ahora o Aleñá cuando esté en primera será todavía más agradecido", aseguró el técnico.

"Creo que forma parte de la progresión, creo que le ha ido muy bien a Carles y a algún otro jugador el hecho de jugar en Segunda B para valorar lo que es el fútbol desde abajo y la dificultad de encontrar espacios, ya que te los has de crear y bueno forma parte de la formación de jugadores que mañana veremos arriba y bueno todo eso que da la experiencia", añadió el de Granollers.

Fali y Palencia

Tras estar en el banquillo en los dos útlimos encuentros, da la sensación de que Fali ha perdido protagonismo en el once titular de Gerard López. El entrenador azulgrana niega rotundamente este echo asegurando que cuenta con el segundo capitán para cada partido: "Está bien, el jugador es de mi máxima confianza y mi idea es darle continuidad a un muy buen partido que creo que hicimos en León. Con las obligacicones del '9' por la ausencia del 'Choco' ha entrado Marc y la media hora de Abel; y la vuelta de Galarreta que era un jugador que antes de la lesión era un fijo para mí y por lo demás darle continuidad a un equipo que estuvo muy bien en León aunque no conseguimos los tres puntos. Fali como siempre entrenando como el que más y volverá a entrar, es de esos jugadores con el que estoy a muerte y que seguirá entrando aunque ahora no juegue" explicó Gerard.

Por otra parte, la vuelta de Sergi Palencia a la titularidad parece que ha venido muy bien al equipo. El capitán parece que cada vez está más cerca de su mejor versión y cuenta con la total confianza de Gerard: "Ha vuelto, tengo la sensación de que va cogiendo ese punto de Palencia que todos conocemos, le costó un poco contra el Sevilla pero ha ido cogiendo minutos y experiencia. Es uno de los fijos, estuvo muy bien en el último partido en León y hoy tengo la sensación de que tambien. Aún a veces valorando más si ha de subir o no, es otro de los míos, un fijo como Galarreta y en base de ir jugando volveremos a verlo como siempre, es otro de los fijos en el once", confirmo el míster azulgrana.