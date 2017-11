Cucu: "Esta derrota nos ayudará a mejorar"

Google Plus

Cucu, saludando a los jugadores de la SD Huesca antes del encuentro | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

El Huesca puso fin a la buena racha que acumulaba el Barça B en Liga 123 - una victoria y cuatro empates consecutivos - para situarse en lo más alto de la clasificación de Segunda División, al menos de forma provisional. Tras el encuentro, que acabó con 0-2 favorable al conjunto maño, uno de los más sólidos de la categoría de plata y claro aspirante al ascenso, el defensa barcelonista Marc Cucurella atendió a los medios de comunicación que se congregaron en el Mini.

"Nosotros hacía muchos partidos que estábamos jugando bien, nos faltaba sobre todo el resultado, que no habíamos conseguido más que un empate. Hoy creo que hemos estado muy bien en la primera parte, en la segunda es cierto que nos han pasado un poco por encima, pero hay que seguir, sabemos que tendremos nuestras oportunidades con buen juego. Hay que mirar hacia adelante, porque la semana que viene tenemos un partido muy importante en el campo del Rayo", declaró el de Alella.

"Nos marcaron en la primera oportunidad que tuvieron y eso nos hizo ir a remolque".

El lateral reconoció que el primer gol encajado había hecho mucho mal al Barça B: "Ellos no habían tenido ninguna ocasión, porque en la primera parte estuvimos bastante bien, tuvimos prácticamente todo el dominio de la posesión, y ellos en la primera oportunidad que han llegado nos han marcado, eso ha hecho que fuésemos a remolque. Después, una perdida tonta que tuvimos ha significado el segundo, y aquí se ha acabado el partido. Lo intentamos, pero estábamos muy separados, ellos han controlado el ritmo del partido. Es una derrota que nos ayudará a mejorar, para mirar al frente, la semana que viene tendremos otra oportunidad e intentaremos conseguir los tres puntos".

Cucu no dudó en admitir que a los culés les está costando más de la cuenta puntuar en su propio campo. "No sé por qué en el Mini no estamos sacando buenos resultados, afuera sí que hacemos buen juego, aunque es verdad que nos falta la victoria, porque llevábamos cuatro empates seguidos. Estoy seguro de que los goles y las victorias llegarán, estamos jugando bien y eso hará que miremos adelante", sentenció el canterano del FC Barcelona.