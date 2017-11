Jordi Alba: "No nos conformamos y queremos ir a más"

Con más carril que nunca, Jordi Alba | FOTO: Noelia Déniz

A pesar de tener una buena relación con su anterior entrenador, Luis Enrique, el lateral azulgrana Jordi Alba está encantado con su nuevo técnico asegurando que el cambio de banquillo le ha venido de maravilla. Desde la llegada de Valverde ha vuelto a su mejor nivel siendo de nuevo ese lateral incisivo y profundo.

Inicio de temporada

Tras el gran inicio de temporada del jugador y el equipo, el lateral catalán se muestra ilusionado y satisfecho con el rendimiento: "He recuperado la confianza. Ahora me dan el carril para mí y me va fenomenal para subir y entenderme con los compañeros. Me siento muy cómodo, con mucha energía, confianza y se demuestra en el terreno de juego".

Julen Lopetegui, actual seleccionador español, fue fundamental para el rendimiento intermitente del jugador catalán durante la temporada pasada: "Cuando no juegas, está claro que no te gusta. El míster Lopetegui me vino de cara en ese momento. Cuando haces las cosas bien, se dicen y cuando salen mal, te gusta que te lo digan para mejorar. El míster Lopetegui me dijo las cosas malas o menos buenas que hacía y pude mejorar. Vi las cosas. Te puede salir bien o mal, pero es importante que alguien que te aprecia, te diga las cosas. Me ayudó muchísimo", así lo aseguró Jordi.

Comparaciones odiosas

Tras el cambio de entrenador, la llegada de Ernesto Valverde ha sido de notoria alegría en el vestuario. Jordi Alba, con un profundo respeto sobre su anterior entrenador, Luis Enrique Martínez, explicó su punto de vista: "No me gusta comparar entrenadores. De Valverde puedo decir que estoy encantado con todo el cuerpo técnico, el trabajo es muy bueno, así como la comunicación con el jugador. El que no juega también se tiene en cuenta, no solo vale con el que juega, incluso tiene más valor con el que tiene menos minutos. Esto es importante para que el equipo esté enchufado y todos vayamos a una", afirmó Alba .

En el aspecto táctico, el carrilero zurdo alabó los conocimientos de Ernesto Valverde y las directrices impartidas por el entrenador vasco: "Defensivamente hemos ganado mucho. Nos han marcado pocos goles y es porque funcionamos de forma compacta. No nos conformamos y queremos ir a más, pero veo al equipo muy serio. Aquellos maravillosos años en los que a todo el mundo se le caía la baba con el Barça no se pueden repetir simplemente porque los jugadores somos distintos. Los que estamos queremos jugar cada vez mejor y creo que los barcelonistas están disfrutando", aseguró el canterano.

Relación con Lionel Messi

La conexión con 'la pulga' es notoria tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Jordi Alba se rinde a la calidad del astro argentino y asegura tener una gran conexión con el '10' azulgarana: "Es fácil entenderse con el mejor del mundo. Además, su perfil con la izquierda me va bastante bien. Desde que llegué hace casi seis años, siempre nos hemos buscado. La suerte es que los perfiles, él con la izquierda y el mío para centrar con la zurda, coinciden bien. Mejor de lo que pasaría por la otra banda. Ojalá pueda haber más pases y conexiones. Hablamos mucho. A la hora de centrar en un equipo como el Barça, en el que los rivales se cierran atrás, es más complicado que en otro equipo. Son once jugadores rivales en el área y es muy complicado. Leo viene de segunda línea y podemos hacer más daño", afirmó Jordi Alba.

Alba y Messi conectan | FOTO: Rodri J. Torrellas

Uno de los temas de más actualidad y principal 'preocupación' es la sequía goleadora del charrúa Luis Suárez. El uruguayo no acaba de ver portería con asiduidad, pero a Jordi Alba parece preocuparle muy poco: "Pasó lo mismo cuando fichó por el Barça y acabó marcando muchísimos goles. Él mismo ha dicho que cuando meta el primero, van a llegar todos. Es un jugador fundamental para nosotros. Nos aporta mucho por no hablar de su valor en el vestuario. Hablamos de él como futbolista, pero como persona también es un crack. La gente habla porque a los delanteros se les mide mucho por los goles, pero su trabajo ofensivo y defensivo es impresionante. La gente pronto dejará de hablar de él porque sus goles llegarán", aseguró con rotundidad el de Hospitalet.

La era 'post-Neymar'

Con la multimillonaria marcha de Neymar Jr al Paris Saint Germain, Jordi Alba ha quedado más liberado por banda izquierda pero el equipo ha perdido un puntal ofensivo importante: "Es un grandísimo jugador. Por sus circunstancias o sentimientos decidió irse. Al final, hay gente que no está y se queda más gente que puede hacer perfectamente un buen trabajo. Estoy encantado con nuestra plantilla. Ahora tengo más carril para subir y, para mí, sinceramente, es mucho mejor", respondió convencido Jordi Alba.

Durante la temporada pasada, el rendimiento del '18' azulgrana fue algo irregular y acompañado de lesiones; el equipo lo notó pero esta temporada parece un jugador renovado con las energías cargadas al máximo: "Disfruto muchísimo. Te puede salir mejor o peor. Ningún jugador está al cien por cien toda la temporada. Estoy disfrutando como hacía tiempo que no lo hacía. Debo dosificarme y saber cuándo puedo subir, si bien tengo más tendencia a ir arriba. Físicamente estoy bien y mi respuesta es muy buena. Al final se trata de cuidarse. Con los años te cuidas más que antes. La alimentación y el descanso son factores fundamentales para poder desarrollar el tipo de juego que realizo", contestó aliviado el lateral azulgana.

Un 2018 apasionante

Además de la disputa del Mundial de Rusia 2018 de la FIFA, Jordi Alba ha recibido la noticia más grande que podría recibir un futbolista y una persona, su futura paternidad: "Seré padre y esto te hace madurar muchísimo. Tengo más estabilidad y esto es importante. Se nota a la hora de jugar. Cuando tienes más estabilidad, con la pareja y familia, es más fácil jugar", explicó entusiasmado el jugador azulgrana.

Con Iniesta en la selección | FOTO: Carla Cortés

Impaciente por su futura paternidad, Jordi Alba espera con entusiasmo la celebración de la cita mundialista en tierras rusas: "Todos soñamos con estas competiciones. La Eurocopa fue increíble, llegó el fichaje por el Barça y luego el Mundial de Brasil o la Euro del 2016 no fue lo que deseábamos. Al final tenemos un buen grupo, con la gente joven, la veterana y compaginamos muy bien. El grupo humano es increíble, con un cuerpo técnico con muchas ganas y estamos demostrando con Julen que le equipo va a más. Ojalá nos salga un buen Mundial", así afirmaba deseoso el internacional español.

Tras la insuficiente actuación de España en las dos últimas citas internacionales, 'la roja' deberá estar en el bombo 2 del sorteo que puede emparejarla con cualquiera de las favoritas al título, Jordi Alba restó importancia a los posibles rivales: "La gente opina lo que quiere y de lo que ve en los partidos de clasificación. Hay más selecciones. En la Eurocopa nadie daba un duro por Portugal y ganaron. En un Mundial es complicado ganar a cualquier rival, advirtió el jugador.