21 años de 'magia'

Andrés Iniesta frente al Málaga en el Camp Nou. | Foto: Ernesto Ardilla, VAVEL

Andrés Iniesta es uno de los mejores jugadores que ha brindado la cantera del fútbol español. La calidad que el de Fuentealbilla atesora es ya incuestionable, tanto o más que su actitud fuera de los terrenos de juego. 'Don Andrés' recibe ovaciones en todos los campos adónde va y en 'Can Barça' ya es una auténtica leyenda.

A pesar del éxito recabado, el manchego no ha tenido facilidades en su ya largo viaje como azulgrana. Los inicios fueron complicados para un niño familiar que no había conocido otras tierras que no fueran las suyas. Bajo el lema "quién no arriesga no gana" José Antonio, su padre y Andrés emprendieron los 86 quilómetros que separan Fuentealbilla y Barcelona con la esperanza de ver al pequeño triunfar.

Iniesta luciendo el bracalete de capitán con el FC Barcelona. | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

21 años de su llegada a la Masía

Hace dos décadas que comenzó el camino del que iba a ser una de las piezas claves del mejor Barça y la mejor Selección de la historia. Un joven Iniesta, tímido y humilde llego a la Masia azulgrana con mucho añoro por lo que había tenido hasta entonces. Muchas fueron las noches en las que el joven centrocampista lloraba con anhelo de su tierra y su familia. Ahora, con 33 años, se ha erguido como una leyenda a nivel mundial con los suyos siempre ofreciendo el apoyo necesario.

El manchego fue pasando por las categorías inferiores que le correspondían por edad hasta que Lorenzo Serra Ferrer le abrió las puertas del primer equipo cuando aun jugaba con el FC Barcelona B. Sin embargo, no fue hasta la temporada 2002/2003 cuando Louis Van Gaal, el 'descubridor' de canteranos, lo hizo debutar con el primer equipo. No obstante, no obtuvo la ficha del primer equipo hasta la temporada 2004/2005 con Frank Rijkaard en el banquillo.

La justa renovación

Andrés Iniesta es el jugador español que más títulos ha alzado de toda la historia, con un total de 33. El manchego suma 8 ligas, 5 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa y 7 Supercopas de España con el Barça. Es de los pocos componentes de la primera plantilla que ha estado en la consecución de los dos tripletes. Además con La Roja ha levantado 2 Eurocopas y 1 Mundial, anotando el gol en la final.

Andrés Iniesta con la selección española. | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Por el sacrificio y los éxitos que ha dado al fútbol, su club, el FC Barcelona hizo un paso hasta ahora nunca visto en este mundo: ofreció un contrato 'de por vida a Andrés Iniesta'. De este modo, la entidad culé ofrece al capitán la opción de retirarse cuando él vea que no puede seguir ofreciendo el máximo rendimiento.

La renovación se produjo el día 6 de octubre, mismo día que José Antonio cumplía años. La relación de Iniesta con su padre es muy unida. El manchego sabe que su familia lo dio todo para que él pudiera jugar en el Barcelona y se lo agradecerá eternamente.