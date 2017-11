Gerard Deulofeu: “Antes era más loco, ahora he madurado”

Google Plus

Gerard Deulofeu en el Nou Camp | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

El regreso de Gerard Deulofeu al FC Barcelona vuelve a abrir las puertas del canterano con más expectativas en sus botines. La marcha de Neymar Jr al club parisino y la lesión de Ousmane Dembélé al poco tiempo de su desembarco han disparado la presencia del de Riudarenas en el primer equipo. Desde su llegada, Deulofeu suma doce partidos en el escuadrón catalán, rubricados con dos goles y dos asistencias para demostrar que su madurez no es una utopía. "Estoy contento, estoy jugando y aportando al equipo. Siempre quieres aportar más al equipo porque nunca nos podemos quedar donde estamos", ha recordado ‘Deulo’, mientras que considera que "estamos consiguiendo los objetivos, tenemos que seguir así. Ahora vienen partidos muy importantes antes de la Navidad. En la Liga tenemos que seguir arriba y en la Liga de Campeones debemos certificar la clasificación para la siguiente ronda".

Sobre su crecimiento constante entre el Sevilla FC, el Everton y el AC Milán, Gerard ha valorado positivamente las continuas cesiones fuera de la Ciudad Condal. "El hecho de ir a nuevos equipos y escuchar los entrenadores te hace madurar y pensar qué está pasando", ha reconocido el canterano, que no duda en señalar que "esto me ha ayudado a cambiar mucho. Como persona, cuando era más joven, era más loco y no pensaba tanto las cosas", ha manifestado el ‘16’ azulgrana.

Gerard Deulofeu en el partido frente al Sevilla FC | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Con Inglaterra bajo la elástica del Everton FC, el catalán asegura que "el fútbol de Inglaterra es directo y se vive con mucha pasión. La Premier es muy bonita, una de las mejores ligas aunque los mejores jugadores están aquí", mientras que de su estancia en el AC Milán afirma tener “grandes recuerdos” porque “fueron los meses más felices de mi vida en cuanto a cómo me fue todo y al coincidir con el nacimiento de mi hija", ha revelado. Al mismo tiempo tampoco ha querido pasar desapercibida su nueva aventura como padre, donde Gerard ha mostrado su faceta más personal e íntima. “Ser padre es lo más bonito del mundo. Estaremos encantados viéndola crecer”, ha explicado con orgullo sobre su hija Sara, de siete meses.

Encumbrado como una de las joyas con más futuro desde sus primeros pasos en La Masía, ‘Deulo’ ha valorado sus primeros pasos en la cantera azulgrana. "Cuando llegas al Barça de pequeño estás loco por el fútbol y quieres llegar al primer equipo. En mi caso, me gustaba mucho Ronaldinho", ha confesado. Ahora, Deulofeu reconoce “haber mejorado en muchos aspectos, sobre todo defensivamente. Ahora soy más un jugador de equipo, antes era más individual", ha concluido.