Gerard López: "Con los resultados de las primeras partes seríamos líderes"

Gerard López en la mañana del sábado atendiendo a los medios. | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

El FC Barcelona B se medirá en la tarde del domingo al Rayo Vallecano, otro rival duro de la categoría justo después de haberse enfrentado al Huesca. El filial azulgrana tratará de hacerse con los tres puntos en una de las salidas más complicadas de la temporada.

Las lesiones, la vuelta del Choco y la portería

El conjunto azulgrana ha sufrido desde el inicio de la campaña con las lesiones. Al inicio de curso, Ortolà se retiró de los terrenos de juego y más tarde lo hicieron Alberto Varo, Sergi Palencia, Ruiz de Galarreta y Kaptoum. Los servicios médicos del club están trabajando a toda costa para recuperar a todos los jugadores culés.

"Está bien haber recuperado jugadores. En cuanto a la lesión de Varo ahora al tener tres porteros podemos hacer más rotaciones. Rafa Mojica ha entrenado ya con nosotros pero queremos que haga algunas sesiones extra antes de entrar en la convocatoria. Kaptoum también evoluciona positivamente y esperemos que salga antes de las vacaciones. Lo importante es vaciar la enfermería que nos ha influenciado mucho", dijo Gerard sobre las lesiones.

Gerard, contento con sus tres porteros. | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

"No he tenido en todo el curso a los tres porteros disponibles por lo que no me he planteado cómo lo gestionaré. Adrià Ortolà está en la dinámica de subir con el primer equipo y ya veremos cuando tenga a los tres. Sin embargo, no es un tema que me preocupe porque son tres guardametas de garantías", añadió el míster del filial.

Choco Lozano entró en la convocatoria con Honduras para intentar la clasificación al Mundial frente a Australia. Sin embargo, quedaron eliminados tras caer en el partido de vuelta. Gerard comentó que "aún tiene un poco de jet-lag y está anímicamene tocado por no haberse clasificado pero si entrena bien podrá venir a Madrid".

Sensaciones tras el Huesca

El Barça B sufrió una derrota importante frente al Huesca en el Miniestadi. Los de Rubi 'noquearon' al filial culé en una segunda parte arrolladora a través de un gran Cuchu Hernández.

"Ha sido una semana larga. Costó arrancar después de la derrota en casa. Hay que sacar la parte positiva; en la primera parte jugamos bien pero faltó acierto. El encuentro en la segunda parte se nos descontroló. Hemos ido de menos a más durante la semana y ya estamos centrados en volver a comenzar en un campo complicado contra un rival duro", siguió diciendo López.

Carles Pérez en la derrota frente al Huesca. | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

El Rayo Vallecano, un rival 'de primera'

El conjunto de Vallecas es uno de los claros candidaos a hacerse con el ascenso a la Liga Santander. Actualmente ocupan la octava posición a escasos puntos, 2 concretamente, de los puestos de playoff.

"Los precedentes son buenos. En los campos importantes hemos puntuado siempre. Parece que jugamos más sueltos sin la presión del Miniestadi. Lo importante es continuar con las buenas sensaciones en las primeras partes y ampliarlo a las segundas. Si sumamos resultados de las primeras partes iríamos líderes", comenó el entrenador del Barça B sobre la siuación que vive el equipo.

“Estamos cerca de conseguir victorias. Si viera que el equipo está jugando mal me preocuparía pero si seguimos en esta línea, con un poco más de acierto acabarán viniendo los puntos", finalizó diciendo Gerard López.