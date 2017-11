Luis Suárez: "No he tenido ansiedad"

Luis Suárez en el FC Barcelona 2-0 Málaga CF / Noelia Déniz (VAVEL.com)

No hay nada mejor para un delantero que marcar en cada jornada de liga y, durante las últimas temporadas, esta ha sido una de las características de Luis Suárez. Pero con la llegada de Valverde y el cambio de esquema, el uruguayo no se siente tan cómodo, y, antes del partido ante el Leganés, el delantero sumaba cinco partidos sin ver portería. Pero el sábado se rompió la mala racha.

"Para un delantero siempre es importante marcar"

Junto con Ter Stegen, el uruguayo ha sido el claro protagonista del partido. Aunque ninguno de sus dos goles ha sido brillante -han sido prácticamente idénticos y de rebote-, el uruguayo ha puesto punto y final a su maldición particular de más de 450 minutos sin marcar un gol. Y en la zona mixta, la mayoría de preguntas se centraron en estas cifras

Suárez aseguró que no le preocupaba el haber estado cinco partidos sin marcar gol, ya que para él lo más importante es ayudar al equipo. El uruguayo reconoció que: "en los partidos donde no marcaba pero creía que había ayudado al equipo me iba contento. Pero me enfadaba cuando creía que, estando bien físicamente, no había aportado todo lo que podía aportar".

El delantero también declaró, como ya había hecho en ocasiones anteriores, que no había tenido ansiedad, pero también reconoció que: "para un delantero siempre es importante marcar goles".

El uruguayo también fue preguntado por su estado físico, ya que durante el primer tiempo se le vio tocándose la rodilla. La respuesta del jugador fue muy clara: "la rodilla está bien. Me dolió cuando me caí en una jugada en los primeros minutos, pero no ha sido nada".

"La baja de Piqué es importante"

El punto negativo del partido para los intereses azulgranas fue la tarjeta amarilla que vio Gerard Piqué, que obliga al central perderse el partido ante el Valencia en Mestalla. Suárez también habló de esto, reconociendo que: "es una baja importante, pero tenemos jugadores que si están en el Barça es por algo y tratarán de sustituirlo de la mejor manera".