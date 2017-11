Sergi Roberto: “El Barça es el club de mi vida y quiero quedarme para siempre”

Google Plus

Sergi Roberto frente a la UD Las Palmas en el Camp Nou. Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Pasará a la historia por ser, entre otras cosas, el artífice de la histórica remontada del club azulgrana frente al París Saint-Germain el pasado 8 de marzo en la UEFA Champions League. Su gol, sobre la bocina, culminó una noche llena de éxtasis azulgrana. Con un 36% de los votos, Sergi se alzó con el galardón al mejor jugador catalán del curso pasado, recogiendo el distintivo en manos del presidente Josep María Bartomeu. "Creo que el momento de mi gol no se olvidará. Esa misma noche lo vi miles de veces", renoció el polivalente futbolista del FC Barcelona para añadir que “nunca dejé de trabajar para ayudar al primer equipo y ahora estoy contento de estar consolidado. No ha sido nada fácil", matizó.

Catalán, culé y canterano, Sergi Roberto tiene claro cuál es su futuro: "El Barça es el club de mi vida y quiero quedarme para siempre", adelantó sobre una renovación, manifestando que "nadie debe sufrir por mi renovación. Estoy en el mejor club del mundo y tuve la suerte de haber pasado del filial al primer equipo”, sentenció Sergi Roberto. Tampoco tuvo dudas el máximo dirigente del FC Barcelona: "Espero que se quede muchos años con nosotros. Es un jugador referente, un ejemplo”, concluyó Josep Maria Bartomeu.

Todavía en proceso de recuperación tras su lesión frente al Olympiacos FC, Sergi reconoció que "va bien, pero no llegaré a tiempo para jugar ni contra la Juventus ni en Valencia. ¿Para el partido contra el Madrid? Si, para ese seguro que estaré". Pese a no viajar con el resto de sus compañeros hasta Turín, Sergi disfruta con el resto de sus compañeros del liderato tanto en la UEFA Champions League como en la Liga BBVA, por lo que agregó que "en noviembre no se ganan títulos pero estoy contento de cómo nos va todo con Valverde", concluyó.

El femenino, también presente en la gala

Como mejor jugadora catalana de la temporada anterior, Alexia Putellas se alzó con el distintivo de la VI edición de la gala con un 43% de los votos. Pese a no poder asistir a recoger el galardón debido a la concentración de la selección española, Alexia dio las gracias a través de su Twitter. Lo mismo hizo Olga García, máxima goleadora de la temporada y que tampoco pudo acudir a recoger el premio.