Ernesto Valverde: ''Me espero a la mejor Juventus''

Ernesto Valverde durante la conferencia de prensa previa | Fotografía: Jordi Valle (VAVEL.com)

Ernesto Valverde, entrenador del FC Barcelona, compareció ante los medios de comunicación en Italia en la previa al choque continental ante la Juventus, que será muy importante para dejar casi o incluso sentenciada la primera plaza. El 'Txingurri' habló de la actualidad que rodea al conjunto azulgrana, del juego de los italianos y de la importancia del partido.

El entrenador azulgrana lo tiene muy claro, no se fía para nada del equipo dirigido por Allegri. ''Me espero a la mejor Juventus. He visto el vídeo de la derrota del 3-0 un montón de veces, lo vi antes de fichar por el Barça, cuando fiché, en la pretemporada para preparar el amistoso, después para preparar el partido en el Camp Nou y ahora otra vez. Estoy aburrido de ese video, pero me sirve para aprender cómo juega la Juventus. Y ahora este video tiene más sentido que nunca porque las circunstancias en las que llegamos son parecidas", comentó.

Sobre la Juventus, Ernesto ha descrito al equipo como muy peligroso. "Vienen de perder 3-2 contra la Sampdoria y están en un posición comprometida en la Champions. Necesitan ganar, pero nosotros también para clasificarnos matemáticamente", avisó.

''El encuentro de mañana será un choque de estilos, ellos también querrán dominar el balón como nosotros y por eso será muy importante tener el control del partido. Ellos necesitan ganar y nosotros tenemos que estar muy atentos'', dijo.

También preguntaron al técnico sobre Dybala, pero no es el único jugador que está en la Juventus. ''No nos podemos fijar solo en un jugador, porque estaríamos evitando un problema pero seguramente nos encontraríamos con otros dos, todos los jugadores son importantes'', remarcó.

Para acabar, el 'Txingurri' habló de la táctica que lleva usando en el Club desde que llegó, hablando del poco balón que se tiene en algunas situaciones. "Cuando no se tiene el balón has de ser solidario y ordenado; cuando lo tienes has de jugar con las ideas claras", finalizó.