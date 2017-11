Buffon y Rakitic se intercambian elogios

Google Plus

No todos los días se ven hechos como este entre jugadores profesionales y de élite en el mundo del fútbol. Sin embargo, pese a la mediatización del panorama deportivo, aún se pueden llegar a ver actos aparentemente sinceros entre lo que no dejan de ser dos personas humanas. Esta vez los protagonistas han sido Iván Rakitic y Gianluigi Buffon, antes del partido que se celebra este miércoles a las 20:45 en el Allianz Stadium de Turín.

"Si pudiera, le dejaría a Buffon mi puesto en el Mundial" En la rueda de prensa previa al encuentro y con la comparecencia del jugador croata ante los medios, Iván respondió a una de las preguntas así: “Si yo tengo que explicar a Buffon algo de fútbol vamos complicados, lo que sinceramente me dan ganas es de darle mi puesto a él en el Mundial, a mí me gustaría mañana decirle, toma vete tú por mí, porque creo que todo lo que ha dado a la gente que nos gusta el fútbol es único, cuando cualquier niño se dibuja un equipo de fútbol en un papel en casa lo pone a él, y de ahí el respeto que le tengo es impresionante. Además cuando ves esa entrevista después del partido te da mucha lástima que no se pueda despedir en el Mundial, como era su deseo”.

Ante ello Buffon no dudó en contestarle vía Twitter, ya que el portero italiano no compareció en rueda de prensa con su equipo: “Estimado Iván Rakitic, como portero aún puedo jugar, pero hacerlo como centrocampista en tu lugar en Croacia no parece ser tan buena idea, lo digo por tu bien. Bromas aparte, tus palabras han sido un gran regalo. Gracias a ti y a Jordi Alba, mi camiseta os está esperando”.

Palabras que dejan patente que rivalidades aparte en estos últimos años, pues ha habido varios enfrentamientos Juve – Barça e Italia – Croacia muy calientes, se puede palpar la estima que se pueden llegar a tener dos futbolistas de élite que además de ser profesionales son personas, y por ende, amigos. La rivalidad existe y se tiene que quedar en el campo, dentro del terreno de juego y una vez el colegiado señale el final del partido todo vuelva a la normalidad, y lo que sea vea fuera de él, sean acciones como estas.