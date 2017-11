Valverde: “Podemos estar satisfechos con el partido”

Google Plus

Este miércoles 22 de noviembre, el FC Barcelona visitaba a la Juventus de Turín con el claro objetivo de certificar el pase a octavos de final de la Champions League y hacerlo como líder de grupo.

El conjunto azulgrana realizó un partido muy táctico y serio defensivamente, dónde se parecía buscar más el no encajar gol que el hacerlo. Finalmente, empate a cero en el Juventus Stadium que da, matemáticamente, al Barça, el pase a octavos como líderes de grupo.

Pese al empate y no realizar el mejor encuentro, Valverde se mostró satisfecho: “Las sensaciones son buenas, estamos muy contentos, no me había pasado nunca ser primero de grupo”. “Veníamos con la intención de sumar y hemos jugado con personalidad, porque es un rival que aprieta mucho y suele crear muchas ocasiones de gol”.

“En muchos momentos hemos dominado y pensábamos que en alguna jugada podíamos resolver. No ha sido así y en los últimos minutos en que ellos se lo jugaban todo y ha habido la ocasión de Dybala. Lo hemos intentado durante 90 minutos y en el último ellos han tenido esa ocasión”, valoró Valverde.

También le preguntaron por el estilo de juego y por si era resultadista y Valverde dijo esto: “Intentamos llevar el peso del partido y al final hemos estado todos defendiendo el punto. Aquí era un campo complicado y hemos estado bien. ¿Si somos resultadistas?, si eso significa que vamos a ganar, sí, queremos ganar. Pero vamos a por el partido y creo que eso tiene un valor“.

El FC Barcelona, haciéndose fuerte atrás

Si algo está destacando por encima de todo en este Barça de Valverde es, sin duda, la solidez defensiva. El conjunto azulgrana es uno de los equipos más sólidos de Europa y, ante la Juventus, se volvió a demostrar. Esto es atribuible al conjunto en sí, pero sobre todo a Marc-André Ter Stegen, que está en un estado de forma excepcional.

Valverde dijo que “nuestra intención es que Ter Stegen no tenga mucho trabajo y no lo ha tenido, porque hemos dominado muchos tramos de partidos, pero ha habido esa ocasión, que era ya al final del partido”. Tras empatar ante el Olympiacos y no poder certificar el pase a octavos allí, en este partido “había cierta peligrosidad y sabíamos el riesgo que corríamos si perdíamos aquí”. Finalmente, con el empate, el pase está más que asegurado y “por lo tanto, sólo podemos estar satisfechos”.

Leo Messi y su inverosímil suplencia

En los momentos previos al partido, al anunciar los onces de uno y otro equipo, todo el mundo ha quedado sorprendido por la suplencia del astro argentino Leo Messi. Evidentemente, Valverde ha sido preguntado por ello. “Alguna vez tenía que descansar y pensábamos que el partido podía estar cerrado al principio y abrirse después”, argumentó Valverde y añadió que las conversaciones entre ambos “son de carácter interno”.

Ánimos para Eduardo Berizzo

Para finalizar, el técnico azulgrana no se olvidó de Eduardo Berizzo, al cual le han diagnosticado un cáncer de próstata y, tanto a título personal como por parte del club, ha querido “mandarle un abrazo enorme” y está seguro de que “lo sacará adelante”.