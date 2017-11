Sergio Busquets: “Nos hemos clasificado como primeros de grupo de forma merecida”

Google Plus

Busquets en liga | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Pese a no crear demasiado peligro, el Barça fue constante en el dominio de balón, algo que destacó Sergio: “Hemos jugado en un campo comprometido, hemos llevado el control del partido, hemos creado ocasiones, aunque no muchas, el equipo ha sido muy sólido, ha permitido muy poco a un equipo como la Juventus, con todo el peligro que tiene, muy buenos jugadores y nos hemos clasificado como primeros en un grupo que era bastante difícil y creo que lo hemos hecho de forma merecida”.

"Confío mucho en mí mismo" Al respecto de la ruleta que ha realizado en la segunda mitad, admitió el peligro que puede conllevar pero resaltó la confianza que mantiene en sí mismo: “Cuando lo piensas ahora muy fríamente sí que es una zona de riesgo y si sale mal puede costar caro, pero yo siempre confío en mí y en los compañeros que están al lado mío, al míster algún día le puede dar algo, pero son detalles, son cosas del fútbol”.

Sobre Ter Stegen el catalán tuvo palabras de agradecimiento acerca del meta alemán: “La verdad que está en un gran estado de forma, que nos está ayudando mucho a ser más sólidos y a mantener la portería a cero y para nosotros eso es una gran ventaja”.

Para finalizar, no quiso mojarse en la suplencia de Messi, dejando claro que es decisión del entrenador, aunque fue tajante en la importancia del argentino: “Está claro que casi siempre está en el once, por no decir siempre, y son decisiones del míster que es el que decide y él siempre busca lo mejor para el equipo para todos los partidos y si ha creído eso, bienvenido sea. Messi es el jugador más desequilibrante que tenemos, ha salido en la segunda parte y es muy importante para nosotros”.

Digne también pasó por zona mixta

El lateral francés fue titular en Turín en el lugar de Jordi Alba y cuajó un gran partido durante los noventa minutos, llegando a tener la ocasión más clara en la segunda parte de los de Valverde en un mano a mano en el que no acabó de conectare bien con Suárez. Al respecto del encuentro del domingo, dejó abierta la posibilidad de ser central. “Tenemos dos bajas en el centro de la defensa y yo estoy abierto a lo que decida el entrenador, soy lateral pero no tengo ningún problema si me toca actuar en el centro de la defensa”.