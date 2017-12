El FC Barcelona B termina el 2017 en posiciones de descenso

Google Plus

El FC Barcelona B recibía al Albacete Balompié en el último partido del 2017. El enuentro, que correspondía a la vigésima jornada de LaLiga 123 era de máxima necesidad para los azulgrana, que tenían como objetivo primordial conseguir los tres puntos para salir de la zona de descenso. Con esta mentalidad llegaban los de Gerard López al choque. Delante, un Albacete que se presentaba en Barcelona con la meta de sumar los primeros puntos fuera de su estadio.

Sergi Palencia y Choco Lozano eran bajas para el último choque del año. Gerard López optó por Dani Morer como lateral derecho en la defensa para mantener a David Costas en el eje central. Para la delantera lo tuvo menos complicado, pues Marc Cardona fue el encargado de sustituir al Choco Lozano. Por otro lado, destacó la presencia de Ernesto Valverde en el palco del Miniestadi. El entrenador del primer equipo aparecía por segunda vez en un partido del filial.

Control para recuperarse del traspié inicial

El encuentro comenzó muy igualado en los primeros minutos. Ninguno de los dos conjuntos entró convencido y tardaron en afianzarse dentro del verde. El balón no tuvo un dominador claro y fue en el minuto 7 cuando el Albacete sorprendió al Barça con el primer gol de Nili para los blancos. Los azulgrana, lejos de achantarse, tomaron el control de la posesión para empezar a dominar el partido.

Ruiz de Galarreta fue uno de los más activos en el inicio de partido. | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Destacaron Aleñá y Galarreta, que se movieron, siendo una constante ayuda en la salida del esférico. Providencial estuvo también Oriol Busquets, sosteniendo el centro del campo. El canterano es un pilar en el conjunto del barcelonista. Marc Cardona fue otro de los que comenzaron muy activos, ofreciéndose en ataque y abriendo espacios para que aparecieran Arnáiz y Aleñá por bandas.

El FC Barcelona comenzó entonces a asediar la portería rival. En momentos puntuales el Albacete dispuso de ocasiones peligrosas para aumentar la distancia en el marcador. Sin embargo, se topó con una zaga defensiva culé muy seria que frenó los ataques de Zozulyia y Bela. El alba se sintió realtivamente cómodo en los primeros 45 minutos. El filial azulgrana, por su parte, 'mordía' en la presión sobre sus rivales, pero sin resultados. En el minuto 36 Arnáiz tuvo la primera ocasión barcelonista con un disparo potente pero centrado que atajó sin problemas Nadal. El FC Barcelona tenía el 75% de la posesión pero no terminaban de llegar las ocasiones.

En los últimos suspiros de la primera parte el Albacete fue un constante quebradero de cabeza para el 11 azulgrana, que tuvo que emplearse a fondo para cortar las constantes combinaciones de los hombres de Enrique Martín. A pesar de ello, los dos conjuntos llegaron a los vestuarios con el 0-1 instalado en el electrónico.

Jorge Cuenca en una imagen de archivo. | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

La primera parte dejó un sabor agridulce entre los aficionados que acudieron al Miniestadi. Por un parte, se pudo ver a un Barça B dominador, que llevó la iniciativa en la mayor parte del encuentro. Sin embargo, un conjunto manchego bien plantado en defensa sacó todo lo que llegó a su área. Los culés tampoco estuvieron inspirados en la creación de ocasiones, demandando más presencia de Vitinho y de presencia de los laterales en ataque para desatascar la línea de 5 rival.

Dominio sin recompensa

En la primera mitad el público demandaba una reacción del filial azulgrana que llegó nada más arrancar la segunda parte. Arropado por su público el Barça salió con máxima intensidad para intentar darle la vuelta al encuentro. En el minuto 48 tuvo la primera ocasión para poner el empate pero dos minutos más tarde dio el susto el Albacete. El equipo de Gerard recuperó el control de nuevo pero perdió intensidad. El técnico de Granollers cambió a Vitinho por Carles Pérez y retrasó la posición de Aleñá, que se puso a repartir fútbol. La consigna era clara: ir a ganar el partido.

En el minuto 57 el Albacete dispuso de otra ocasión más que clara para batir a Ortolà pero el balón se marchó por encima de la meta azulgrana. Pese a las ocasiones que creaban, los barcelonistas no terminaban de conseguir el premio que andaban buscando. En el 63 lo intentó Aleñá con un centro envenenado que terminó atrapando el guardameta rival. Tres minutos más tarde pudo anotar Cardona pero el balón se marcho a córner. El Barça B fue el claro dominador del partido en su segudo periodo.

José Arnáiz en el partido ante el Albacete. | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Gerard López no desistió en su idea de llevarse los tres puntos y en el minuto 73 saltó al terreno de juego David Concha por Oriol Busquets. Un cambio de vocación claramente ofensiva para ir a buscar el partido. En el 79, salió Abel Ruiz por Daniel Morer. Toda la pólvora estaba en el césped para intentar la épica. Justo después de la entrada de Abel, los blancos tuvieron una nueva ocasión para sentenciar pero no tuvo ningún peligro para los intereses locales. El Barça B varió entonces el sistema de juego pasando David Costas, Jorge Cuenca y Marc Cucurella a formar una defensa de tres con Galarreta como principal apoyo en creación.

José Arnáiz tuvo una falta en la frontal del área a tres minutos del final pero no pudo anotar. Acto seguido, el Albacete atacó con fuerza una vez más pero el filial frenó bien las acometidas manchegas. El choque entró en una fase de ida y vuelta en la que cualquiera de los dos conjuntos pudo anotar. Finalmente, el filial azulgrana no pudo conseguir anotar en un final de partido intenso, con un posible penalti no pitado sobre Aleñá. De este modo, el Barça B termina 2017 con dos derrotas consecutivas y en zona de descenso.