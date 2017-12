Carles Aleñá: "Tenemos que mejorar cosas"

Google Plus

Carles Aleñá reclamando un penalti no pitado. Foto: Noelia Déniz, VAVEL.com

El dorsal 10 del Barça B salió en defensa del equipo después de registrar otra derrota que les mantiene en la zona de descenso. Nili, el ex futbolista azulgrana, fue quien dio la victoria al Albacete.

"Sabemos que no estamos bien, no hay excusas, no estamos en una buena dinámica" ha reconocido Aleñá con respecto al momento físico que vive el vestidor del Barça B ahora mismo. El delantero catalán ha explicado qué debía hacer la plantilla durante estas vacaciones de Navidad: "Hay que desconectar un poco aunque sin olvidar hacer autocrítica y analizar qué es lo que está fallando y qué es lo que debemos mejorar aunque hay que seguir adelante porque queda toda la segunda vuelta".

El colegiado no le pitó a Aleñá un posible penalti que, "independientemente que yo creo que si que era" podría haber cambiado el guión del partido. "Tenemos que conseguir tirar esto hacia arriba, somos un filial con muy buenos jugadores y creo que ni el club ni nosotros estamos donde nos merecemos estar" ha lamentado Carles Aleñá.

El Barça B empezó la temporada con unos grandes resultados alcanzando la tercera posición de la tabla y teniendo la misma plantilla que ha principios de temporada "no puede ser que cometamos tantos errores y nos dejemos tantos puntos por el camino". Sin embargo, queda todavía toda la segunda vuelta entera y el equipo es consciente que "la competición es muy larga y todavía podemos darle la vuelta a los resultados".

Aleñá ha confesado que, antes que al rival que viene, el equipo se mira antes a si mismo ya que "el error está en nosotros mismos y hasta que no mejoremos eso no podremos estar a la altura de los rivales que nos vienen al inicio de esta segunda vuelta como el partido que tenemos en Zaragoza".