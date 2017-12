Gerard López: "Nos falta contundencia en las dos áreas"

Gerard López analizó la derrota de su equipo en el último encuentro del año. | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

El Barça B dejó escapar tres puntos más en la vigésima jornada de LaLiga 123 ante el Albacete Balompié. Los azulgrana no fueron capaces de darle la vuelta al marcador tras el tanto de Nili y, de esta manera, el filial terminan el año 2017 en puestos de descenso con dos derrotas consecutivas.

“Es una derrota dura. Hemos salido al terreno algo nerviosos y presionados. Éramos conscientes de la importancia del partido porque se trataba de un rival directo. Además, veníamos de la derrota ante el Cádiz. El partido se nos ha puesto en contra desde el inicio con el gol en una jugada aislada. Lo que me cuenta es la actitud de los míos aunque hemos ido con más corazón que cabeza. Todos crecemos con experiencias de este tipo. Ahora estamos en una mala dinámica pero desconectar nos vendrá bien. La segunda vuelta va a ser muy complicada y lo sufriremos”, comenzó Gerard.

El partido no fue el deseado para los locales. El alba en el minuto 7 ya iba por delante en el marcador, con lo que desde el inicio fue el filial quién fue a remolque para intentar llevarse los tres puntos. Pese al dominio culé las ocasiones no llegaron, sólo una en los últimos minutos, con polémica incluida por posible penalti sobre Carles Aleñá. Finalmente, el conjunto barcelonista se fue sin el premio al esfuerzo.



“Para ellos ha sido el partido perfecto. Después del gol se han cerrado aún más de lo que esperábamos y han intentado buscar pelotas directas arriba por medio de la estrategia y las contras. A partir del tanto en contra hemos tenido que remar a contracorriente con un punto de nerviosismo. Nuestro error ha sido intentar buscar balones en largo porque no teníamos a Choco, nosotros disponemos de gente con otro perfil. Lo hemos intentado durante todo el encuentro pero no ha habido jugadas claras a excepción del penalti, que creo que es. No es una excusa aunque en otro campo nos lo hubieran pitado en contra. Mi obligación por eso no es hablar de los árbitros”, añadió.

El Barcelona B tuvo la posesión del esférico en la mayoría del encuentro. La estadística marcaba el 75% en gran parte de los minutos. Sin embargo, las ocasiones no ocurrieron a pesar del gran dominio. Gerard opinó: “Creo que era un partido de 0-0 y nosotros hemos hecho más que ellos. Es verdad que en cuanto a ocasiones hemos creado poco. Los dos equipos hemos practicado un estilo de fútbol completamente distinto. Nos falta contundencia en las dos áreas. El equipo está bien desde atrás y llegamos a tres cuartos con facilidad; nos cuesta mucho generar arriba”.

El mercado de fichajes está a la vuelta de la esquina. Como es normal en estas fechas, los rumores acerca de nuevas incorporaciones se disparan. En el Miniestadi han escuchado como el club quiere incorporar nuevas piezas para el proyecto de Gerard. Sin embargó, el técnico salió a la defensa de su actual plantilla.

“Tengo confianza en los que están ahora. Lo están haciendo bien y cuando cojan experiencia crecerán. Si el club me propone algo, lo hablaremos. La mentalidad del club por eso es sacar a gente joven y con esa idea en mente trabajamos cada día. Me adapto a los futbolistas que tengo para sacarles el mayor rendimiento”, añadió el técnico de Granollers.

La plantilla está mentalizada para luchar por la salvación. Tras el buen inicio somos conscientes de que va a ser complicado. Son partidos durísimos y estamos solos, nadie nos va a regalar nada, nos lo tenemos que ganar. Pecamos de novatos en la categoría y eso implica enfrentarse a plantillas con mucha más experiencia. Es verdad que hoy el equipo ha salido con exceso de presión y eso ha hecho que estuviéramos más dubitativos. Sin embargo, después de vacaciones intentaremos invertir la dinámica”, finalizó.