Iniesta: ''Tenemos el objetivo de ganar para dar un paso importante''

Fotografía: Ernesto Aradilla (VAVEL.com)

El Clásico en el Santiago Bernabéu está a la vuelta de la esquina y los jugadores y cuerpo técnico lo saben; Andrés Iniesta habló sobre ello en el Diario SPORT tras un acto publicitario de la empresa Bodega Iniesta para vender el producto en estas fiestas navideñas. Además, el manchego volvió a salir en otro anuncio publicitario, pero esta vez en el de una película de aventuras que se estrenará en España el 22 de diciembre y que se titula 'JUMANJI: Bienvenidos a la jungla', en dicho anuncio sale con Marco Asensio, jugador del Real Madrid y con el cual se verá las caras en unos días en la capital para enfrentarse en el último partido del año.

''Vamos con la intención de ser protagonistas''

El manchego, que es muy ambicioso, no quiere pensar en la eliminatoria veraniega correspondiente a la Supercopa de España y que el resultado no tiene que influir, para nada, en el próximo encuentro ante los blancos. "Son partidos distintos. Vamos con la intención de ser protagonistas, de dominar en la medida que podamos. Tenemos el objetivo de ganar para dar un paso más, no definitivo, pero sí importante", aclaró.

Andrés Iniesta siguió en la línea de no pensar en el pasado y de pasar página ya que hay en juego tres puntos muy importantes y es el último partido del 2017. "Tampoco pensamos en esos partidos y en lo que pasó. La situación es distinta y debemos sacar el máximo rendimiento de lo que hacemos ahora. Debemos mantener esta convicción, esa ilusión de hacer las cosas bien y ganar el partido", zanjó.

Precisamente, Iniesta es protagonista, junto a Marco Asensio (Real Madrid), de un vídeo sobre la película 'JUMANJI: Bienvenidos a la jungla', que se estrenará el 22 de diciembre en los cines españoles bajo la dirección del americano Jake Kasdan.