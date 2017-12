Google Plus

FC Barcelona B - Albacete: puntuaciones Barcelona B, jornada 20 Liga 123

Partido igualado en el Mini Estadi entre dos equipos que necesitaban la victoria para salir de las zonas de abajo y que se saldó con la victoria albaceteña por 0-1 y que deja al Barça en zona de descenso antes del parón navideño.

Criterio de puntuación: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Gerard López

4| No está pudiendo encontrar la tecla para crear a un equipo campeón y todo eso se ve reflejado en la manera de jugar del equipo que juega un fútbol plano, con poco ritmo e ideas, de momento su equipo sigue sin arrancar, aunque, no para de buscar soluciones, de momento no las está encontrando.

Adrià Ortolá

5| Al igual que la defensa, fue sorprendido con un gol muy tempranero, organizó bien a la defensa y jugó correctamente con el balón en los pies.

Dani Morer

5| El lateral derecho jugó un partido completo y no hizo notar demasiado al espectador la ausencia del capitán del filial Sergi Palencia, se asoció bien con los compañeros cercanos a su zona que se acercaban a recibir, estuvo bastante arropado por su equipo durante todo el partido.

David Costas

5| Repite como central titular al lado de Cuenca como ya hicieron ante el Huesca en la jornada 14, vital en la salida de balón a pesar de que tanto a él como a la defensa en general, le faltase más contundencia.

Jorge Cuenca

5| El central izquierdo, realizó un buen partido y aportó en la salida de balón, al igual que toda la defensa, se vio sorprendido por el inicio del Albacete y su gol tempranero.

Marc Cucurella

5| El lateral izquierdo fue una oportunidad para completar el pase de seguridad y salir jugando, importante en la salida y en mantener el balón ofreciéndose en la banda izquierda.

Oriol Busquets

5| Metió pausa en ciertos momentos del encuentro, con mucha tranquilidad ayudó al equipo en posicionamiento y a la hora de intentar sacar el balón desde atrás.

Ruiz De Galarreta

5| El equipo se sostuvo en él cuando quedaron en defensa de 3 para armar el juego, se asoció bien con los compañeros y repartió el juego hacia un lado y el otro.

Vitinho

4| Pasó inadvertido en la mayoría de momentos del encuentro, el público quedo bastante descontento con su actuación y le dedicó algún cántico cuando fue sustituido (minuto 55).

Carles Aleña

5| Intentó liderar al equipo como siempre suele hacer, se encontró con muchas trabas, realizó con éxito un par de cambios de juego y llevó el poco peso atacante del F.C.Barcelona B, se movió mucho y buscó la profundidad, vio la cartulina amarilla en el minuto 93.

Marc Cardona

5| Siempre recibiendo muy lejos del área rival, sin tener demasiadas ocasiones de remate, se mostró participativo y empezó muy activo el encuentro abriendo espacios.

Jose Arnáiz

6| El extremo del filial azulgrana no destacó tanto como en otros encuentros y eso lo notó su equipo, aún así, estuvo participativo en el fútbol ofensivo de su equipo y ayudó a sus compañeros aportando velocidad y profundidad.

Abel Ruiz

SC| Entró por Dani Morer a falta de 10 minutos para final con el objetivo de buscar la épica pero no tuvo nada claro y no pudo ayudar con el gol el canterano culé que intentó introducir dinamismo y velocidad al juego. Fue el último cambio y la última oportunidad del entrenador para darle un giro al encuentro.

David Concha

6| Esta vez desde el banquillo buscó darle al equipo esa pizca de picardía que necesitaba el conjunto para sacar adelante el encuentro, aportó mucha velocidad.

Carles Perez

6| Entró por Vitinho cuando tan solo se habían disputado 10 minutos de la segunda parte del encuentro, jugador rápido y con potencia intentó marcar diferencias entrando como revulsivo.