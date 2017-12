Paulinho: "Estamos en un gran momento"

Paulinho y Rakitic celebrando un gol del Brasileño. Foto: Noelia Déniz, VAVEL.com

El fichaje más controvertido del verano, se ha convertido en uno de los jugadores que mejor está rindiendo de la plantilla. El carioca lleva 5 goles, que lo han consolidado como el tercer máximo anotador del equipo. El gran momento de forma vivido por Paulinho se asemeja al estado que está viviendo todo el equipo, que ven como el trabajo está dando sus frutos.

En una entrevista para los medios oficiales del club, Paulinho ha hablado sobre los temas de actualidad del conjunto culé, donde el Clásico del próximo sábado ha acaparado todo el protagonismo. “Cuando juego siempre intento dar lo mejor de mí y no me preocupo en marcar goles, aunque siempre es bueno marcar y ayudar al equipo a ganar. Me preocupo en ayudar a mis compañeros, ayudar al Barça a cumplir los objetivos que son ganar títulos, y para ganarlos hay que ganar los grandes partidos, como es el clásico ante el Madrid” aseguró Paulinho.

Con el Clásico en el horizonte y con la posibilidad de dejar al Madrid a una buena distancia de puntos, Paulinho se muestra optimista: “Tenemos que aprovechar el momento de confianza en el que estamos para hacer un gran partido”. El brasileño sabe de la magnitud que tienen los partidos entre Barça y Madrid, ya que cuando llegué el partido dará igual la situación de uno y otro ya que todo puede pasar. “El Real Madrid es un equipo con mucha calidad, tendremos que estar atentos los 90 minutos, pero lo más importante es preocuparnos de nosotros mismos, hacer un buen partido. Un clásico puede decidirse en cualquier jugada, y tendremos que hacer un partido casi perfecto” afirmó el jugador.

No todos los jugadores consiguen adaptarse con la facilidad que lo está haciendo Paulinho. El jugador ya cuenta con la plena confianza del míster y se siente muy arropado por sus compañeros. “me estoy adaptando muy rápido, he sido muy bien recibido y me han acogido muy bien, ha sido fácil” destacó el centro campista, que seguro que será de partida en el Santiago Bernabéu.