Xavi Hernández se sincera

Xavi en una rueda de prensa cuando aún era jugador del Barça | Foto: Suetlana Akimova (VAVEL. com)

El centrocampista, futbolista actual del Al-Sadd Sport Club, afronta la semana de Clásico con pensamientos positivos de cara al partido que se dará en el Bernabéu entre un Real Madrid que viene de ganar el Mundial de Clubes y un Barça que quiere cerrar el año manteniéndose en la primera posición de la Liga y ampliando la distancia hacia sus perseguidores.

Xavi, que vistió la camiseta azulgrana del primer equipo durante 17 temporadas, analiza el dulce momento por el que pasa el Fútbol Club Barcelona y nos habla, desde su más sincera opinión, acerca de que espera del equipo, de Valverde y del partido que cerrará el año azulgrana.

Sin pelos en la lengua declara del Txingurri que "Con Valverde se ha retornado a la esencia del Barça. No este año, pero años anteriores se habían fichado jugadores que en mi opinión no eran del perfil del equipo. Lo que quiero decir es que parecía que el equipo se había dormido". Y continúa "La llegada de Ernesto al banquillo ha vuelto a sacar a relucir el perfil Barça, se nota en los jugadores".

Cuando es preguntado acerca del máximo rival, que viene de alcanzar un título pero dejando una pobre imagen en cuanto a juego en muchos de los partidos del campeonato liguero, el de Tarrasa no titubea "Cuando has ganado tanto, bajas el listón sin darte cuenta. Quizá en el Real Madrid han bajado un poco las ganas de conseguir victorias pero es un equipo que siempre compite. Tienen gen ganador y una oportunidad de oro".

Hablando sobre Iniesta, con el que comparte una bonita amistad y del que fue un gran socio en el terreno de juego, llegando a crear un medio centro de ensueño que dio muchas alegrías a la afición culé, declara: "Sobre las retiradas, yo creo que llega un momento en que lo ves. No creo que Andrés se encuentre aún en ese momento, no lo veo cambiando de aires una vez finalice la temporada. Él tiene 33 años y yo me fui cuando tenía 35".

Historia de los Clásicos

Cambiando de tema, al de Tarrasa se le vuelve a preguntar por el Clásico, esta vez haciendo especial hincapié en aquellos encuentros entre Barça y Madrid que dejaron resultados históricos como el cinco a cero de Guardiola a Mourinho en el año 2010 o el dos a seis que se produjo temporadas antes en el Santiago Bernabeu. En ambos, el centrocampista del Al-Sadd fue protagonista dejando para el recuerdo actuaciones extraordinarias.

Con una sonrisa, responde "Ambos clásicos fueron grandes partidos, de esos que guardas en la retina y te hacen sentir orgulloso no sólo por el resultado, sino por la manera en la que se jugó." Centrándose ya en este que se disputará en la última jornada liguera de 2017, Xavi responde de manera optimista: "Lo veo muy bien. La delantera hace goles, se crean ocasiones, Valverde ha aportado mucha confianza al equipo, todo es positivo.

El Madrid, aunque no llega tan bien viene de ser campeón del Mundial de clubes. Sin embargo veo al Barça con muchas posibilidades de llevarse los tres puntos." Para Xavi, una la victoria en el Bernabéu sería "dejar fuera de la Liga al Real Madrid, darle la estocada. Aún así, la Liga no quedaría sentenciada porque el Atletico y el Valencia siguen ahí."

Le vuelven a preguntar entonces por su ex-compañero Leo Messi, al que ha elogiado durante todos los años de su carrera tanto cuando jugaba para el Barça como después de su marcha. "Imagino a todos los entrenadores intentando parar a Messi y creo que es imposible porque es imparable, lo hace todo bien. Si le marcas individualmente se sale, como cuando Balenziaga del Athletic le marcó. Si por el contrario, le haces telaraña, también sabe salir y escaparse de tres o cuatro jugadores rivales." Admite. Y además, sobre el astro argentino, añade: "No tenemos dudas de que Messi sea el mejor de la historia porque creo que no veremos otro que haga tantas cosas bien dentro del campo".

Futuro profesional

Cerrando la entrevista, declara sobre su futuro profesional "En Junio acabo contrato con el Al-Sadd, pero ahora mismo no se si seguiré o me retiraré. En Marzo o Abril de 2018 decidiré. Mi objetivo es entrenar al Barça algún día, es mi ilusión pero a corto plazo no lo veo. No creo que llegue a entrenar a nadie que fuese compañero mío". Para el, sería difícil señalar un jugador en el mercado que se pareciese a su forma de juego y pudiese aportar lo que un día le dio al Barça, pero destaca "Aunque no hay muchos, Silva, Gundogan o Kevin de Bruyne del Manchester City. Incluso Thiago del Bayern o Verratti y Rabiot del PSG. Los jugadores que nos hemos criado en el Barça tenemos el ADN del club".