Anuario VAVEL FC Barcelona 2017: Cillessen y el año de la confirmación

Jasper Cillessen en durante el FC Barcelona 2-0 Sporting de Lisboa / Foto: Noelia Déniz (VAVEL.com)

Tras la marcha de Claudio Bravo, el FC Barcelona se lanzó a la búsqueda de un guardameta de garantías. Después de dos temporadas disputando la Champions League y la Copa del Rey, Ter Stegen estaba más que preparado para dar el salto a la titularidad. El tercer portero de la plantilla era Jordi Masip que, pese a contar con la confianza del cuerpo técnico, vio como Jasper Cillessen fichaba por el conjunto azulgrana proveniente del Ajax.

El holandés debutó con el Barça en setiembre de 2016. Los azulgrana se enfrentaban al Deportivo Alavés en el Camp Nou. Cillessen poco pudo hacer en la derrota ante los vitorianos por 1-2. Sin embargo, encajar dos goles en su primer partido no fue la mejor presentación para un arquero que aún tenía mucho que demostrar. Aquella temporada volvió a defender la portería culé en dos choques más en los dieciseisavos de final ante el Hércules: en la ida el Barça sólo pudo empatar pero en la vuelta le endosó un 7-0 al conjunto alicantino. Cillessen comenzaba su andadura con sólo una victoria en los tres partidos disputados.

Jasper Cillessen en una imagen de archivo / Foto: Ernesto Aradilla (VAVEL.com)

Gran final de temporada y 2017 para recordar

2017 ha sido una temporada completamente distinta para el holandés. Si bien es cierto que con la llegada de Ernesto Valverde al banquillo, Cillessen ha seguido como titular en la Copa, también lo es que ha disfrutado de minutos en Champions League. Además, con su selección ha recuperado la titularidad, que había perdido meses atrás, relegando a un portero como Stekelenburg al banquillo.

Cabe recordar por eso que el ex del Ajax no comenzó con buen pie el año. Nada más llegar de las vacaciones navideñas le acechó una 'misteriosa' lesión muscular que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante dos semanas. Una baja sensible por el momento en el que se produjo, pues el FC Barcelona disputó los octavos de final de la Copa del Rey ante el Athletic y aunque Cillessen pudo jugar la ida (3-1 favorable al Barça), no llegó para la vuelta. Aun así, el conjunto azulgrana pasó a cuartos y, desde entonces, la portería "copera" ha sido para el holandés.

Real Sociedad y Atlético de Madrid fueron los siguientes escollos que el Barcelona tuvo que superar para estar en la única final a la que llegó el Club. Cillessen destacó en las semifinales ante el conjunto del Cholo Simeone, ganando en el Vicente Calderón por 1-2 y empatando 1-1 en el Camp Nou. Las intervenciones del holandés fueron clave para la clasificación a la final. El último partido de la competición quedó para Cillessen pese a los rumores que le daban la titularidad a Ter Stegen.

Cillessen pisó otra vez el Vicente Calderón - seguramente, el estadio donde quedó demostrada su valía para el primer equipo azulgrana - y aunque su actuación no fue tan memorable como en semifinales, el FC Barcelona ganó el título después de derrotar al Alavés por 3-1. Con el '13' en la portería, el Barça ganaba su único título en este 2017 y, particularmente, Cillessen cerraba un ciclo que precisamente había empezado ante el Alavés de la mejor manera posible. El holandés había cobrado venganza.

El holandés en el calentamiento del FC Barcelona 4-0 RC Deportivo

La temporada 2017-2018 da buenas vibraciones

Con la llegada de Ernesto Valverde al banquillo culé - un entrenador que en su último año en Bilbao utilizó un portero diferente en las tres competiciones que disputó el equipo vasco -, Cillessen vio como su situación en el club no cambiaba; el técnico seguía contando con él, pero el holandés se tendría que conformar con continuar siendo el titular en Copa.

Y así ha sido. Aparte del Trofeo Joan Gamper, el guardameta ha disputado tres partidos más esta temporada con el FC Barcelona: los dos de los dieciseisavos de final de Copa del Rey ante el Real Murcia (con 0-3 y 5-0 favorable a los azulgranas) y el último partido de la fase de grupos de la Champions ante el Sporting de Lisboa (2-0 para el Barça). Pese a los pocos minutos con los que ha contado Cillessen, no ha recibido gol en ningún encuentro en el que ha estado en la portería. Mientras que sólo sumó una victoria en sus tres primeros partidos como azulgrana, en sus últimas tres apariciones ha conseguido dejar la portería a cero. Eso sí, su debut en Champions con el Barça fue la temporada pasada, también en la fase de grupos, ante el Borussia Mönchengladbach (el FC Barcelona ganó 4-0).

Durante este 2017, Cillessen ha demostrado que está más que capacitado para defender la portería azulgrana. Hábil con los pies - sobre todo en el golpeo a larga distancia - y solvente bajo palos, el holandés ha conseguido callar a aquellos que, en un principio, criticaron su fichaje. Además, ha vuelto a la titularidad con la selección y con la presencia del FC Barcelona en octavos de final de la Copa del Rey, Cillessen intentará mantener su buen nivel en 2018.