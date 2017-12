La pizarra: El Barça se pasea en el Bernabéu

Messi y Vidal celebrando el 0-3 | Daniel Nieto - VAVEL

El FC Barcelona logró una victoria importantísima en el feudo del Real Madrid, el Santiago Bernabéu, dónde se acabó goleando al eterno rival en una segunda mitad espectacular que acabó con un 0-3.

La primera parte fue más discreta por parte de los azulgranas, pero la segunda mitad fue un recital del Barcelona con un Marc-André Ter Stegen imperial, una pareja de centrales sin nada que reprocharles y un Messi que, pasivamente, fue la clave de la victoria. Finalmente, esta gran victoria da muchísima moral a los culés para volver con más fuerza después del parón navideño y, además, les sitúa a 14 puntos del Real Madrid y a 9 del segundo, del Atlético de Madrid. Por lo tanto, el FC Barcelona de Ernesto Valverde, va viento en popa para lograr ganar LaLiga.

Presión altísima del Real Madrid

El planteamiento del Real Madrid fue muy claro desde el inicio y Zidane quizás quiso repetir la fórmula que les permitió ganar la Supercopa de España, esta vez, sin éxito. Zidane no incluyó a Isco en el once inicial y se decantó por Kovacic, un habitual ya para jugar los Clásicos, para que acompañara a Casemiro y estuviera muy pendiente de los movimientos de Leo Messi, esta vez, eso sí, sin hacer el marcaje individual tan exhaustivo que se vio en la Supercopa.

Casemiro y Kovacic intentaron estar siempre bastante juntos | Jordi Grífol - VAVEL

Desde el primer minuto, el Real Madrid quiso ganar terreno y lo intentó con una presión altísima y con marcajes individuales para inquietar a los azulgranas e impedirles una buena salida de balón. Esta presión sí que impidió a los culés desplegar su mejor juego, pero, pese a que hubo momentos de bastante dominio merengue, apenas lograron inquietar a Ter Stegen, ya que sólo tuvieron tres ocasiones claras que, o bien Ter Stegen o los postes, lograron detener.

La presión del Madrid era altísima e incluso Marcelo subía a presionar a Roberto | Jordi Grífol - VAVEL

Esta presión, hizo que los jugadores madridistas terminaran la primera mitad muy cansados y desgastados y, encima, sin haber logrado salir con ventaja de esos primeros 45 minutos. En la segunda parte, pues, el Real Madrid no pudo realizar la misma presión tan alta y se acabó desdibujando.

El Messi más pasivo hizo mucho daño al Real Madrid

En este encuentro, vimos a un Messi bastante pasivo y sin realizar unos esfuerzos demasiado grandes. Esto, a simple vista, no es nada beneficioso para el FC Barcelona, ya que, si Messi no participa en el juego o no aporta ese vértigo que tanto le caracteriza, el Barça no es capaz de hacer tanto daño.

Sin embargo, sabiéndolo o no, Messi prefirió bajar muchísimo a ayudar al centro del campo y jugar de forma pausada y sin muchos sobresaltos y, eso mismo, fue la clave del primer gol azulgrana y seguramente de la victoria ya que, en el primer gol Messi se queda en el centro del campo y es Rakitic el que avanza con el balón pero, Kovacic se decanta por seguir marcando a Leo Messi, pese a no tener balón ni a tener ansia por buscarlo, y así dejó que avanzara en solitario su compatriota croata Iván Rakitic, que acabó fabricando el primer gol del FC Barcelona.

Kovacic prefirió cubrir a Messi y cuando Rakitic avanzó ya era demasiado tarde | Jordi Grífol - VAVEL

El Real Madrid fue víctima de la fobia hacia Messi y el intentar hacerlo desaparecer del juego azulgrana y, al intentarlo con tanta insistencia, se olvidaron de los espacios que estaban dejando atrás y eso lo aprovechó, por ejemplo, Rakitic para crear y asistir el primer gol del encuentro.

Un Ter Stegen de película

El recital del FC Barcelona en el Santiago Bernabéu no se entiende sin la figura de Marc-André Ter Stegen. El alemán hizo una nueva exhibición que le permitió salir imbatido del Bernabéu y eso que ocasiones del Madrid no faltaron. El guardameta azulgrana acabó por desquiciar a los delanteros blancos que, pese a que lo intentaban, se topaban una y otra vez con el alemán que dio sensación de gigante. Ter Stegen así, está demostrando que quiere ser el portero titular de Alemania por delante de Neuer y, de momento, con exhibiciones de este tipo lo puede lograr. Sin duda, Ter Stegen está siendo uno de los argumentos más sólidos y una de las razones más obvias del porqué de este Barça aún invicto.

Delante de él, la pareja de centrales Piqué-Vermaelen estuvo impecable también. El belga parece que, si las lesiones no le castigan, es un central más que correcto para el FC Barcelona y, últimamente está cuajando grandes partidos. La lesión de Umtiti atemorizó a los culés pero, finalmente, las buenas actuaciones de Vermaelen han calmado ese nerviosismo. Piqué, por su parte, llevaba una temporada bastante discreta y, como siempre, en las grandes ocasiones volvió el gran Piqué, siempre atento, concentradísimo y correcto en el corte para transmitir seguridad máxima a sus compañeros.