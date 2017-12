Anuario VAVEL FC Barcelona 2017: Mascherano y la pérdida de protagonismo

Google Plus

El 2017 se cierra un año más, y ya son siete las temporadas que Javier Mascherano lleva vistiendo la camiseta del FC Barcelona y en los que se ha dejado la piel por el club azulgrana, incluso los días dónde le daban fiesta, el argentino iba a entrenar. Este 2017 llega a su fin y parece que puede ser el último año completo del 'Jefecito', ya que, como él mismo dijo, sus días en el FC Barcelona y esta gran etapa “se acaban”.

A sus 33 años, Mascherano ya no es indiscutible en los esquemas del primer equipo como hace unos años y poco a poco ha ido perdiendo protagonismo en la primera plantilla azulgrana. Eso junto con las lesiones que empiezan a castigarle y las ganas de jugar el Mundial de Rusia, pueden ser el detonante para que el argentino abandone las filas culés, ya sea en invierno o en el verano siguiente.

La pérdida progresiva de protagonismo

En la temporada 2016-17, Javier Mascherano disputó un total de 40 partidos de los cuales 35 de ellos como titular. Son cifras bastante correctas. 'El Jefecito' pudo gozar de muchos minutos de calidad. Sin embargo, hacia el final de la pasada campaña y en el inicio de la presente el argentino ha ido perdiendo protagonismo, debido al gran nivel mostrado por Gerard Piqué y Samuel Umtiti. Es por eso que las apariciones de Mascherano se han ido reduciendo y ha comenzado a aparecer menos en los terrenos de juego.

Este paso de ser indiscutible en un equipo y, a medida que va avanzando tu edad, ir perdiendo importancia y no tener un rol tan definido, no es una situación fácil y, sin embargo, Mascherano lo aceptó con máxima profesionalidad, cumpliendo cada vez que sale al césped. Los números de 'Masche' son cada vez más pobres: en la temporada 2015-16, entre el FC Barcelona y la albiceleste el argentino disputó un total de 74 partidos en total. En la campaña 2016-17, 43 partidos. Una diferencia bastante notable, sin duda.

Una temporada difícil para él

La temporada 2017-18 empezó bastante mal para el FC Barcelona, perdiendo la Supercopa española de forma contundente ante el eterno rival, el Real Madrid. No obstante, el Barça de Ernesto Valverde se supo reponer de los diversos varapalos que se produjeron en verano y actualmente el FC Barcelona es líder y está vivo en la Copa del Rey y la Champions, con unos números de récord.

Sin embargo, Javier Mascherano, pese a este buen momento que atraviesa el club, no está contando demasiado para Valverde y quizás no se está sintiendo tan partícipe como él querría. El argentino ha disputado 10 partidos hasta el momento, y 8 de ellos como titular, una cifra bastante pobre para lo que estaba acostumbrado. Seguramente, con la lesión de larga duración de Umtiti, Mascherano hubiera podido aprovechar su momento y gozar de minutos pero, desafortunadamente se lesionó y, pese a que se estimaba que podía llegar al Clásico, finalmente no fue así y tendrá que ver el partido desde casa.

Evidentemente, los años no pasan en balde y Mascherano lo está notando. Además, el Barça llevaba muchas temporadas sin dar en la tecla con la búsqueda de un defensa central, situación que favorecía al '14' porque se hacía siempre con la titularidad. Esta vez, en cambio, Umtiti ha sido todo un acierto para las aspiraciones azulgranas y se ha convertido en titular indiscutible. Antes de la lesión, el ex del Olympique de Lyon estaba a un nivel impresionante y, sin duda, estaba siendo el mejor central del FC Barcelona hasta entonces.

7 años de garra, entrega y pasión

Javier Mascherano ha tenido momentos buenos, malos y regulares pero la realidad es que no se le puede achacar nada. 'El Jefecito' llegó al FC Barcelona mostrando la modestia y humildad que le ha caracterizado a lo largo de estos años. Además, desde el minuto uno se entregó al club y a sus compañeros, dejándose siempre la piel en el campo. Él llegó siendo mediocentro y aquí ha jugado prácticamente siempre de central, pese a que seguramente él prefiere jugar en la medular y nunca se ha quejado ni ha creado conflictos.

Está claro que Mascherano es un jugador muy querido por la afición, sobre todo por esta dedicación y sacrificio por el club. Su marcha, tras siete años sirviendo al Barça, será muy notable pero es la única vía para sumar los minutos que en Can Barça le faltan. Con 33 años, su papel en el FC Barcelona va en descenso y cada vez se siente menos importante, por lo tanto, mejor no alargar su marcha y que quede un enorme recuerdo de lo que ha sido Javier Mascherano para el FC Barcelona.