Anuario VAVEL FC Barcelona B 2017: La delantera del B, en período de adaptación

El Barça B, a por un 2018 mejor

El FC Barcelona B no ha cuajado un buen inicio de temporada y, con tan sólo 4 victorias en los 20 partidos disputados, el conjunto de Gerard López marchó al parón navideño en decimonovena posición, es decir, en puestos de descenso.

En lo que a la parcela ofensiva se refiere, los delanteros del filial tienen margen de mejora de cara al año que viene y, si bien es cierto que han terminado 2017 con 21 goles a favor, últimamente ha dado sensación de que les costaba mucho ver puerta. El ascenso a la división de plata del fútbol español ha sido muy positivo, sin duda, ya que permite a los jóvenes futbolistas de la cantera foguearse ante jugadores ya curtidos en el fútbol español. Sin embargo, eso comporta un salto cualitativo muy grande y los pupilos de Gerard López lo han notado.

El parón navideño debe servir para tomar un pequeño descanso y volver con más fuerza y ganas para revertir esa situación. Jugadores jóvenes como Abel Ruiz, Cardona o David Concha deben dar un paso adelante y ayudar a un José Arnáiz pletórico y que espera seguir al mismo nivel.

José Arnáiz, de los mejores del equipo

José Arnáiz es, seguramente, una de las sorpresas agradables de este FC Barcelona B en el 2017. El futbolista manchego ya cuajó una temporada muy buena con el Valladolid y no pasó desapercibido para el club culé, que lo fichó y ahora, junto a Carles Aleñá, está siendo uno de los hombres más importantes y destacados del conjunto.

Con su velocidad, desborde y gran disparo, es toda una amenaza para los rivales y, ya sea por banda izquierda o derecha, Arnáiz rinde muy bien y es una gran baza para los culés, que deben intentar aprovechar aún más. Sin duda, para maximizar su rendimiento, sus socios en ataque deben estar muy entonados y producir aún más goles y asistencias para él.

Además, en el año de su fichaje, ya ha debutado con el primer equipo en Copa del Rey y, encima, realizó dos auténticos partidazos, anotando dos goles en los dos partidos que disputó. Sin duda, Valverde ya sabe de lo que es capaz José Arnáiz y parece que está bastante satisfecho con su rendimiento y seguramente tanto él como Aleñá sean, ahora mismo, los más bien posicionados para subir al primer equipo.

En conclusión, este ha sido un año espectacular para José Arnáiz que, tras fichar para el filial azulgrana, está gozando de muchísimos minutos y se está sintiendo muy importante. El 2018 debe servir para seguir progresando y mejorando, además de seguir aportando al filial de cara a conseguir la permanencia.

Arnáiz, puro desborde | Noelia Déniz - VAVEL

Choco Lozano, a por más goles

El Choco Lozano llegó este año al filial barcelonista tras jugar en el Tenerife y quedarse a las puertas del ascenso a Primera División. Su fichaje serviría para potenciar la delantera azulgrana y aportar experiencia en la categoría, además de goles.

Su primera mitad de temporada con el club azulgrana no ha sido nada fácil. Al Choco le está costando adaptarse a su nuevo equipo y a la ciudad, por eso quizás no está rindiendo a su mejor nivel. El hondureño está siendo el 9 por excelencia para Gerard López y ha disputado once partidos como titular en los que solo ha anotado cuatro goles.

El año pasado, en el conjunto tinerfeño, Choco consiguió anotar nueve goles en los 24 partidos que disputó como titular. Sin duda, su objetivo para 2018 debe ser intentar aportar más gol al equipo.

El Choco ante el Almería | Noelia Déniz - VAVEL

Abel Ruiz, a seguir progresando

Este 2017 ha sido un gran año para Abel Ruiz, en el cuál ha crecido muchísimo como jugador y parece que continuará progresando a pasos de gigante. Con la Rojita, en el Mundial Sub-17, su nivel fue de escándalo. El de Almussafes lideró a la selección hasta la final, con mucho sacrificio y gol, logrando seis tantos en los siete partidos que disputó. Finalmente, no pudieron llevarse el título a casa, pero ser subcampeones del mundo no es nada desdeñable, y menos tras la exhibición de gol que demostró.

Habiendo dejado atrás ya el juvenil, poco a poco Abel Ruiz quiere hacerse un hueco en el filial y entrar con más asiduidad al terreno de juego. Como es normal, el valenciano está notando el cambio de jugar contra futbolistas de su edad a otros diez mayor. Para 2018 Abel debe seguir mejorando y dar el golpe definitivo sobre la mesa para establecerse como el delantero titular en Segunda División.

Abel Ruiz, mejorando día a día | Noelia Déniz - VAVEL

Marc Cardona, a recuperar el protagonismo perdido

En Segunda División B, Marc Cardona fue un hombre muy importante para el conjunto de Gerard López, así como para conseguir el ascenso. Sin embargo el catalán ha perdido mucho protagonismo en la presente campaña debido al salto de categoría, que siempre es complicado, y debido a los fichajes. La temporada pasada Cardona disputó 25 partidos como titular y logró 17 goles, unas cifras notables para un ariete.

Por contra, este año no está gozando de tantas oportunidades y en los ocho partidos disputados como titular tan solo ha logrado anotar dos tantos. Para el 2018, Cardona debe seguir trabajando duro para intentar ganarse aún más minutos de juego en los que recuperar la confianza de Gerard López. Para ello, deberá trabajar mucho y tener suerte de cara a puerta.

Cardona, a recuperar confianza | Noelia Déniz - VAVEL

David Concha, a por más continuidad

David Concha llegó en verano de 2017 cedido por la Real Sociedad y, hasta el momento, aún no se ha destapado con el conjunto de Gerard López. El de Santander ha disputado siete encuentros como titular y ha logrado un gol. En sus últimas actuaciones no ha desentonado y dejado buenas impresiones, pero aún debe lograr más continuidad y ser más regular para gozar de más minutos. José Arnáiz está a un nivel excelso, pero necesita un buen socio por la otra banda que le aporte asistencias y desborde. Si está a buen nivel, David Concha podría ser una buena opción.

David Concha, ante el Almería | Noelia Déniz - VAVEL

Jesús Alfaro debe inconformarse

Jesús Alfaro pasa por una situación similar a la de Marc Cardona, e incluso un poco más complicada. El año pasado, el de La Palma del Condado fue importantísimo para el filial, llegando a disputar 32 partidos como titular y logrando nueve goles a su favor. Sin embargo, este año apenas está contando para Gerard López y su situación empieza a ser un tanto preocupante. Alfaro tan sólo ha disputado un partido como titular y, desde el banquillo, ha salido en cinco ocasiones.

De cara al año que viene, Alfaro no debe quedarse con los brazos cruzados y debe seguir luchando y trabajando si no quiere quedar completamente fuera de la dinámica del filial. Debe inconformarse con esta situación y luchar por un hueco en la plantilla.

Jesús Alfaro ante el Lorca | Noelia Déniz - VAVEL

Carles Pérez, sin pausa pero sin prisa

Carles Pérez es un jugador con mucho futuro y con ADN Barça en sus venas. El de Granollers aún está en etapa de juvenil y por ello le está costando entrar en los planes de Gerard López, habiendo salido en nueve ocasiones desde el banquillo, pero sin haber debutado como titular aún. Sin embargo, para no perder la forma, ha jugado los enfrentamientos de la UEFA Youth League con el Juvenil A, conjunto en el que ha sido clave - al anotar cuatro dianas - para cerrar la fase de grupos de forma sensacional.

El canterano no debe tener prisa. Si continúa trabajando y aportando en sus participaciones con el Juvenil A en la UEFA Youth League, poco a poco irá cogiendo confianza y logrará hacerse un hueco con el filial.

Carles Pérez, celebrando un gol con el Juvenil A en UYL | Noelia Déniz - VAVEL

Rafa Mújica, a recuperarse por completo

Rafa Mújica tuvo una participación notable con el filial cuando éste estaba en Segunda División, llegando a disputar hasta 18 partidos, aunque sólo cinco de esos fueron como titular. En ellos sumó dos dianas, dejó detalles muy buenos y poco a poco fue creciendo como futbolista. Sin embargo, en febrero se lesionó y se optó por una recuperación que no fue la adecuada y, en junio, se le tuvo que operar de una rotura musculotendinosa del bíceps femoral de la pierna derecha, una lesión muy parecida a la de Dembélé, que le dejó apartado de los terrenos de juego durante meses.

Ahora, a priori ya preparado para pelear por un puesto en el equipo, debe empezar a recuperar la forma física perdida e intentar recuperar las buenas sensaciones que un día dejó.