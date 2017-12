Anuario VAVEL FC Barcelona 2017: Paco Alcácer, el premio a la constancia

Google Plus

Paco Alcácer celebra su gol contra el Sporting de Portugal | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Desde su llegada al FC Barcelona el pasado verano de 2016, el delantero de Torrent no ha tenido fácil su inclusión en el equipo blaugrana; primero con Luis Enrique y ahora con Ernesto Valverde. Con el entrenador asturiano estuvo siempre en la lista del equipo pero muchas veces se quedó sin disputar ni un solo minuto, aunque tuvo momentos importantes, como la final de la Copa del Rey. Sin embargo, con Valverde el proceso ha sido más radical. Ha pasado de no contar con él a ser titular en varios encuentros.

Sin demasiadas oportunidades

Desde enero hasta el final de temporada, Alcácer disputó un total de 16 encuentros, repartidos en 705 minutos y anotando un total de siete goles. Del total de los partidos, trece fueron en la competición regular, donde anotó seis de los siete tantos globales; dos en Copa del Rey, donde llegó la otra diana y uno en Liga de Campeones. Pese a los minutos de competición y el rendimiento transformado en números, el jugador valenciano tuvo muy poca continuidad, lo que acabó mermando en el nivel de rendimiento del jugador.

Paco Alcácer en la final de la Copa del Rey ante el Alavés | Foto: Álex Gallardo, VAVEL

En 2017, Alcácer comenzó el jugando dos minutos en un partido de Copa que se le complicó al Barça, ya que acabó perdiendo 2-1 ante el Athletic de Bilbao. No tuvo ningún minuto días después contra el Villarreal, pero si participó con veinte minutos ante la UD Las Palmas, con asistencia incluida. Catorce minutos tuvo en el siguiente encuentro ante la SD Eibar. Mientras tanto, no tuvo participación pese a estar convocado en los encuentros de Copa del mes de enero ante Athletic de Bilbao, Real Sociedad y Atlético de Madrid. Frente al Real Betis en liga de nuevo pasó sin disputar un solo minuto, pero si tuvo la oportunidad ante el Athletic en Liga, disputando los noventa minutos y transformando un gol.

El mes de febrero no fue bueno para Alcácer Pese a esa buena actuación, el mes de febrero no fue bueno. No tuvo minutos contra el París Saint-Germain en Liga de Campeones y tampoco en el campeonato regular ante el Alavés, CD Leganés y Atlético de Madrid. Volvió a sentirse futbolista contra el Sporting de Gijón, disputando cuarenta y cinco minutos y marcando un gol. Frente al Celta tampoco fue de la partida, y si contra el Depor, trece minutos en la derrota del Barça por 2-1 en Riazor. Tampoco tuvo participación en la remontada del equipo de Luis Enrique ante el PSG en el Camp Nou. Tras los primeros meses, el delantero valenciano iba a encontrar la continuidad necesaria.

Un gran final de temporada

Tras no disputar ni un minuto ante su ex equipo, el Valencia CF, fue de la partida en seis encuentros consecutivos de LaLiga. Setenta y tres minutos frente al Granada, dando una asistencia y marcando un gol. Veintiséis minutos frente al Sevilla, y veintinueve ante el Málaga CF. A partir de ahí y ante la ausencia de Neymar, fue titular ante la Real Sociedad, a la que batió en una ocasión, y ante el Club Atlético Osasuna, donde transformó dos tantos.

También participó setenta minutos en 'El Clásico', donde los azulgranas vencieron por 2-3. Pese a la eliminación en Champions, también tuvo protagonismo en el encuentro de vuelta contra la Juventus, treinta y dos minutos jugó el de Torrent. Acabó la temporada sin minutos ante el Espanyol pero teniendo minutos contra Las Palmas y diecinueve ante el Eibar. No obstante, la traca final llegó con la final de Copa del Rey, donde disputó la final íntegra y marcó uno de los goles del FC Barcelona, haciendo de Luis Suárez, ya que el uruguayo estaba sancionado.

Alcácer celebrando un tanto con el FC Barcelona | Foto: PhotoSilver, VAVEL

Del ostracismo a la confianza con Valverde

En la presente temporada Paco Alcácer ha disputado un total de 12 partidos en los que ha estado en el terreno de juego 613 minutos. Comenzó el año jugando siete minutos ante el Real Madrid en la Supercopa de España y también participó en los dos primeros encuentros de la temporada en LaLiga. Ante el Real Betis ochenta y dos minutos por treinta y tres frente el CD Alavés, dando una asistencia de gol a Leo Messi.

Todo cambió con su doblete al Sevilla En los siguientes encuentros y a raíz de una gripe, comenzó a quedarse fuera de las convocatorias de su equipo. No tuvo minutos ante Espanyol, Getafe, Eibar, Girona, Las Palmas y Atlético de Madrid. Siete minutos contra el Málaga y de nuevo ninguno contra el Athletic Club. Todo cambió en el encuentro ante el Sevilla; contra todo pronóstico Alcácer fue titular, disputó sesenta y seis minutos, y marcó los dos goles de su equipo, dándole la victoria al Barça. El valenciano aprovechó su oportunidad.

Paco Alcácer ante el Sevilla en el Camp Nou | Foto: Ernesto Aradilla, VAVEL

Tras ello fue titular ante el Leganés, participando ochenta y dos minutos y dando una asistencia. Se quedó fuera contra el Valencia, con la vuelta al 4-4-2, pero de nuevo tuvo minutos ante Celta y Villarreal, donde dio otra asistencia. Eso le valió para ser titular contra el Deportivo. También su gol y titularidad ante el Sporting de Lisboa en Liga de Campeones y sus dos encuentros completos de Copa ante el Real Murcia, en los cuales jugó todo el partido y marcó un gol más por encuentro.

La mala suerte llegó en el mejor momento, cuando se lesionó del muslo ante el Deportivo tras llevar solo veintitrés minutos en el campo. Esto le ha privado de jugar el último partido del año ante el Real Madrid. Pese a ello, ha acabo la temporada con mucha confianza y demostrando a sus detractores que puede tener participación en el equipo y que, con continuidad, puede ser una pieza muy importante para el FC Barcelona.