Anuario VAVEL 2017 FC Barcelona: Samuel Umtiti, la muralla gala

Samuel Umtiti frente al Celta de Vigo en el Camp Nou | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Samuel Umtiti, o lo que es lo mismo, la gran muralla gala del FC Barcelona, se ha convertido en este 2017 en uno de los jugadores más importantes para, primero, Luis Enrique la pasada temporada, y luego para Ernesto Valverde en lo que llevamos de temporada 17-18, siendo titular indiscutible y uno de los jugadores más queridos por la afición, aunque no haya podido acabar muy bien el año por una lesión que le impidió jugar los últimos partidos del 2017.

Uno de los mejores fichajes de los últimos años en Barcelona

El francés, que llegó a la Ciudad Condal en verano del 2016, tardó poco en calar en las almas de los aficionados azulgranas, siendo uno de los mejores fichajes del Club en los últimos años, y eso que han sido épocas muy difíciles en lo que a traspasos se refiere. En este año 2017 ha demostrado que es un defensa muy apto para el FC Barcelona y para la selección absoluta francesa.

Llegó a Barcelona por la cifra simbólica de 25 millones de euros y actualmente ya triplica su valor de mercado ya que, año y medio después, forma parte de la columna vertebral del equipo, y todo hace indicar que lo seguirá siendo pues aún es muy joven y seguirá progresando. El fichaje de un central sólido y fiable era la asignatura pendiente del Barça durante muchos años y parecía que la fórmula estaba más cerca de lo previsto, a tan sólo 639 quilómetros de Barcelona: en Lyon.

Samuel Umtiti con el FC Barcelona en el Camp Nou | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Uno de los centrales más fiables del mundo

Se trata de un jugador pacífico y que jamás da problemas allá dónde va. El mejor jugador del mundo, Leo Messi, es uno de sus máximos admiradores, y no esmpara nada, por casualidad: “Entrena como juega, no se guarda nada. Fuera del campo es una excelente persona y un gran chico. Sinceramente no le conocía mucho cuando llegó. Viéndolo entrenar no me sorprende lo que hace en los partidos”.

Umtiti da un plus de energía que hacía tiempo que no se veía en Barcelona

Ya en lo poco de 2016 que quedaba se vio a un Umtiti sólido y adaptado en Can Barça, pues en el 2017 ya lo ha acabado de bordar, llegando a ser uno de los centrales más fiables del mundo, tanto a la hora de defender como a la hora de sacar el balón de la zaga. Su gran nivel en este 2017 no es fruto de una mera casualidad, es fruto del trabajo diario y del esfuerzo cada vez que pisa el césped, sólo por eso, ya se ganó tanto a Luis Enrique como a Ernesto Valverde para ser titular, y la justificación era muy simple: sabían que pasara lo que pasara, Umtiti siempre iba a estar allí, dando guerra, luchando hasta el último segundo por el último balón, un sinfín de energía que hacía mucha, y mucha falta, al Club.

Final de año agridulce

El año 2017 de Samuel Umtiti ronda la perfección, pero dos cosas hacen que no sea así. Primero, por el hecho de tan sólo haber conseguido el título de la Copa del Rey durante el año (aunque esto sea trabajo de todos, los títulos también son importantes individualmente hablando), y segundo, por la lesión que se hizo a finales de año y que le hizo perder los últimos partidos del 2017 y le hará perderse los primeros del 2018.

Un dos de diciembre, a tan sólo 29 días de finalizar uno de los mejores años de la carrera del francés, se confirmó su lesión que le tendría que apartar de los terrenos de juego durante aproximadamente dos meses tras producirse una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho, algo que ha impedido que Umtiti pusiera el colofón final al 2017 como sí han podido hacer otros compañeros, y más viendo aún el último partido en el Santiago Bernabéu en el que el FC Barcelona se llevó la victoria por 0-3.

Samuel Umtiti con el FC Barcelona en el Camp Nou ante el Sevilla | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Pasado, presente y futuro. Sobretodo lo último, ya que Samuel Umtiti dará muchas alegrías (tal y como ha hecho hasta ahora) a la afición culé. Ilusión, perseverancia y esfuerzo, tres palabras clave que sí aparecen en el diccionario del francés. Tres simples conceptos, y un jugador: la gran muralla gala.