Anuario VAVEL FC Barcelona 2017: la vuelta invisible de Deulofeu

Gerard Deulofeu en el Camp Nou frente al Málaga | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Gerard Deulofeu llegó, de nuevo, a la disciplina del primer equipo del FC Barcelona el pasado verano tras varios años cedido en varios equipos con la ilusión de volver a tener minutos en el Camp Nou y, por qué no, coger un puesto en el once titular, pero la situación ha hecho que el gerundense no dé ni lo que él quiere, ni lo que el Club quiere de él. Con la lesión de Dembélé parecía que tendría un hueco en el once de Ernesto Valverde, pero y ni por esas entró en los planes del 'Txingurri', que vio como otros jugadores merecían el puesto que era clave para la consolidación de Gerard, que llegó a ver incluso un cambio de esquema del 4-3-3 al 4-4-2 en el que ya no tenía ningún hueco, pues las dos plazas de arriba eran para Messi y Suárez.

En agosto pasó un tren espléndido por los ojos de Gerard Deulofeu, y es que ese transporte de alta velocidad tenía de destino final el sueño de muchos niños y jugadores profesionales: el Camp Nou. Y el gerundense lo hacía con especial ilusión, pues ya había formado parte de la cantera del Club y ya había debutado con la primera plantilla. Pero a veces las cosas no salen tan bien y por falta de minutos el tren te lleva a otros lugares para jugar cedido y tener más protagonismo en el terreno de jugo. Pues dicho tren pasó de vuelta y llevó al de Riudarenes a Barcelona, dónde volvía tras varios años e incluso con la opción de ser titular tras la marcha de Neymar y el fichaje tardío de Dembélé.

Gerard Deulofeu con el FC Barcelona en el Camp Nou | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Todo eran flores en la cabeza del gerundense, que vio como arrancaba la temporada 17-18 siendo importante para Ernesto Valverde en la pretemporada y empezando bien la temporada oficial, pese al batacazo de la Supercopa de España. Pero las flores cuando no se riegan acaban muriendo, y eso es lo que acabó ocurriendo. El de la localidad gerundense de Riudarenes, que con el fichaje de Dembélé y sus primeros minutos en Can Barça, dejó de entrar en los planes del 'Txingurri' y tras la lesión del delantero procedente del Borussia Dortmund de gravedad volvieron a crecer flores, pero rápidamente morirían tras el cambio de esquema de Valverde y la poca confianza del mismo en Deulofeu.

Con la lesión de Dembélé, Gerard Deulofeu era uno de los principales candidatos a sustituirlo, almenos, hasta que se recuperara de la grave lesión. O eso pensaba la afición azulgrana, porque en la cabeza de Ernesto Valverde la idea era totalmente opuesta. Deulofeu salió titular los primeros partidos tras la lesión del francés pero su rendimiento no acababa de gustar ni a la afición ni al entrenador, por lo que Valverde apostó por cambiar el típico esquema en Can Barça del 4-3-3 al 4-4-2 dando importancia (como ya lo llevaba haciendo desde el inicio de temporada) a Paulinho y poner en las dos posiciones delanteras a Suárez y Messi. E incluso cuando uno de los dos descansaba por los múltiples partidos que hay a fin de año, Ernesto apostó por un Alcácer que si cumplió y dio muy buenas sensaciones, sorprendiendo a más de uno en el Camp Nou.

Y las flores jamás resucitaron

Ni el aficionado más optimista del Camp Nou pensaba que, tras los muy buenos minutos desplegados por el FC Barcelona en las últimas fechas, Ernesto Valverde cambiaría de nuevo el esquema o metería a Deulofeu en el actual para quitar a algún jugador de los que tiene minutos normalmente en la actualidad. Y así ha ocurrido, a excepción del partido ante el Real Murcia de Copa del Rey, el gerundense no tuvo más minutos desde el bajón y además, al igual que el jugador al que supuestamente tenía que sustituir, también se lesionó.

A poco menos de una semana para el último partido del año ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu se lesionó en un entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y le dejó sin opciones de acabar con minutos el año (aunque ya era algo muy complicado -por no decir prácticamente imposible- en el caso de que no se hubiera lesionado).

Gerard Deulofeu corriendo a por un balón | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Tocará esperar para ver si la situación varía en el 2018, pero todo hace indicar que, el tren que llevó a Deulofeu a Barcelona en verano, seguirá sin destino final.