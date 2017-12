Anuario VAVEL 2017 FC Barcelona: Thomas Vermaelen vuelve a sentirse futbolista

Anuario VAVEL 2017 FC Barcelona: la segunda oportunidad de Vermaelen

Desde la llegada de Thomas Vermaelen a la plantilla azulgrana, el belga no ha podido disfrutar de una continuidad con la que él soñaba. Más allá de la enorme competencia que ha habido siempre en las posiciones defensivas, Vermaelen no ha tenido la suerte de su parte y las lesiones se le acumulaban una detrás de la otra sin dejarle disfrutar del fútbol. El futbolista es titular indiscutible en su selección, una de las razones por las cuales Andoni Zubizarreta decidió traerle a Can Barça en 2014. Este 2017 tan solo ha formado parte de las filas culés durante seis meses ya que Vermaelen se fue cedido al AS Roma para ponerse bajo las órdenes de Luciano Spalletti. Cuando al temporada 2016 / 2017 llegó a su fin, el futbolista belga volvió a formar parte de la plantilla del FC Barcelona.

Thomas Veramelen jugando en el Camp Nou. Foto: Noelia Déniz, VAVEL.com

De regreso al Camp Nou

Con la llegada del nuevo entrenador, Ernesto Valverde, parecía llegar también una nueva oportunidad para el dorsal 25. Sin embargo, un contratiempo más se cruzó en la carrera futbolística de Thomas Vermaelen que le obligó a abandonar el terreno de juego en el minuto 10 de partido en el Nàstic de Tarragona - FC Barcelona. Las dos primeras jornadas de Liga las pasó en la enfermería y reapareció vestido con la camiseta nacional a principions de septiembre. Con el Barça no volvió a entrar en la lista de convocados hasta el 19 de septiembre en el partido contra el Eibar en el Camp Nou, pero ni tan solo salió del banquillo. Volvió para él la mala racha de las no convocatorias hasta que Ernesto Valverde le tendió la mano y le dio la oportunidad de lucirse en el partido de ida de los dieciseisavos de final ante el Real Murcia a domicilio, sin embargo, ese no sería el inicio de su nueva racha. Volvió a quedarse fuera de la convocatoria para el partido de San Mamés aunque si estuvo en el banquillo durante los encuentros ante el Olympiacos, el Sevilla, el Leganés y la Juventus.

Su suerte empezaría cuando, en el Leganés - FC Barcelona, Gerard Piqué vio la quinta amarilla de la temporada que le obligaba a descansar la siguiente jornada. Valverde decidió que el indicado para suplir el puesto de Piqué era Thomas Vermaelen. El belga disputó los 90 minutos ante el Valencia a domicilio, en un partido que no pasó del empate a uno, y desde entonces no sabe lo que es no formar parte de un encuentro. Lo mismo sucedió en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final, donde Vermaelen vio desde el césped del Camp Nou el 5-0 del Barça al Murcia. En el empate a dos en el Camp Nou ante el Celta de Vigo Samuel Umtiti se vio obligado a pedir el cambio tras sufrir una lesión muscular. Valverde se quedaba sin centrales y su única salvación era Thomas Vermaelen, y así fue. Desde que Samuel Umtiti se marchó del césped, la pareja de centrales titular del FC Barcelona está formada por Gerard Piqué y Thomas Vermaelen. Ha disputado los 90 minutos en partidos importantes desde entonces, incluyendo el Sporting de Portugal en Champions, el Villarreal, el Deportivo de la Coruña e incluso el último Madrid - Barça.

Vermaelen durante el partido FC Barcelona - Sporting CP. Foto: Noelia Déniz, VAVEL.com

Primer Clásico disputado

A causa de las numerosas bajas en defensa, Thomas Vermaelen, junto con Gerard Piqué, eran los únicos centrales disponibles para Ernesto Valverde. La presión de la importancia del partido no rompió la calma del futbolista, que llevó a cabo una gran labor defensiva. Durante 90 largos minutos consiguió frenar todo balón peligroso del Real Madrid y finalizó el partido con una gran actuación que pone de manifiesto el gran talento frustrado que tiene el defensa de origen belga. Se calcula que Samuel Umtiti no estará recuperado hasta finales de enero o inicios de febrero por lo que Vermaelen todavía podrá disfrutar de un mes más de titularidades indiscutibles.