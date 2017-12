Anuario VAVEL 2017: Nélson Semedo, la velocidad portuguesa

Semedo disputando un partido en el Camp Nou | Foto: Noelia Déniz (VAVEL)

Su llegada

El jugador nacido en Lisboa llegó al FC Barcelona este pasado verano (14/07/2017) por un valor de 30.50 millones de euros, procedente del Benfica, equipo al que ascendió desde su filial. Cuando aterrizó en Barcelona pocos conocían su nombre y mucho menos su historia, pero los directivos culés sabían que podía ser un futbolista con mucha proyección, siendo este un fichaje de futuro, ya que tan solo tiene 24 años. El jugador que dispone de doble nacionalidad (Portugal y Cabo Verde) se comprometió a vestir la camiseta azulgrana, según lo estipulado en su contrato, hasta el 30 de junio de 2022.

Un jugador de Champions

Desde que aterrizó en la ciudad condal hasta el final del 2017 estos han sido los números de Nélson Semedo: ha sido alineado 18 veces en el equipo de Valverde, con el que ha podido disputar un total de 1241 minutos, repartidos en Liga Santander (598 minutos), Champions League (450 minutos), Copa del Rey (153 minutos) y Supercopa de España (40 minutos). Se dice que es un jugador de Champions, ya que en dicha competición ha sido titular (disputando los 90 minutos en todos los encuentros en los que ha participado hasta la fecha) en 5 de los 6 partidos que ha disputado el conjunto azulgrana en esta fase de grupos de la Champions League, que ha culminado con muy buen sabor de boca para el conjunto culé. En los 18 encuentros que ha disputado en total ha realizado 2 asistencias, una en liga (contra el S.D. Eibar) y otra en Copa del Rey (contra el Real Murcia).

Semedo en un partido de Champions en el Camp Nou | Foto: Noelia Déniz (VAVEL)

La competencia lo hace mejor

Es cierto que en el pasado, con la marcha de Dani Alves, la posición del lateral derecho en el equipo barcelonés quedaba colgada, no había un jugador capaz de rendir con garantías en esa posición y Sergi Roberto pudo solventar esa papeleta hasta la llegada de Aleix Vidal, que no acabó aportando el nivel que se esperaba de él. Fue en aquel entonces cuando ambos competían por una titularidad y unos minutos que claramente, cayeron del lado de todos menos del de Aleix Vidal, que no conseguía adaptarse del todo al conjunto. La llegada de Semedo hizo que esa competencia fuese mayor, ahora son tres los jugadores que semana tras semanas se juegan salir en el once inicial a ocupar una única plaza en esa posición, y aunque Valverde los rota de forma consciente y los hace jugar a los tres, el hecho de que Aleix Vidal vaya mejorando y adaptándose cada vez más al estilo blaugrana, junto con la llegada de Nélson, provocan una competencia por el puesto de lateral derecho que hace que los tres se esfuercen por ofrecer una mejor versión.

Su velocidad y vocación ofensiva

La velocidad es uno de los puntos fuertes del jugador portugués, uno de los motivos causantes de su incorporación al FC Barcelona. Esta es una característica de la que hace gala cada vez que tiene la oportunidad de disputar minutos, con una buena táctica y un buen manejo de balón y del regate. Semedo da mucha profundidad al equipo a la hora de atacar y se asocia fácil con sus compañeros, lo cual supone un peligro constante para la defensa rival, ya que obliga al extremo contrario a replegarse para cubrir su posición. Esto favorece al Barça, en el caso de la existencia del contragolpe.

Semedo en un partido de Champions en el Camp Nou | Foto: Noelia Déniz (VAVEL)

Como ya se ha visto en muchos de los partidos que ha disputado Nélson, veloz es el adjetivo que mejor le define. Sus llegadas desde atrás para arrebatarle el balón al rival han sido una constante, algo que nos ha dejado ver con frecuencia a lo largo de esta temporada. En cuanto a su posicionamiento táctico, Semedo es un jugador que cumple con "la idea Barça", está bien posicionado en el repliegue, a la hora de defender siempre se coloca a la altura de los demás y no desentona a la hora de tirar el fuera de juego. En ese aspecto el jugador ha podido, en tan solo medio año, adaptarse al nivel y ejecución de sus compañeros en la zaga a la hora de atacar, siendo este el ámbito en el que más puede explotar. Se trata de un jugador que abre muy bien el campo, que siempre se mantiene pegado a la cal, y que sobre todo tiene ese recurso de pausar el juego y poner tranquilidad.

La toma de decisiones

El hecho de realizar una acción u otra, el tomar una decisión es algo importante en todos y cada uno de los futbolistas profesionales y ésta es una faceta Nélson controla a la perfección. El portugués sabe perfectamente cuando debe correr y cuando debe frenar, cuando debe mirar hacia adelante y cuando hacia atrás, y eso le convierte en un jugador rico en recursos, muy valioso para el conjunto catalán.