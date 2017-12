Xavi Hernández: "Tarde o temprano acabaré volviendo a casa"

Xavi Hernández al final de su etapa como azulgrana. Foto: Apo Caballero, VAVEL.com

Xavi Hernández ha tratado temas como su salida del FC Barcelona y su posible regreso en un futuro cercano, las novedades en las filas y en el banquillo azulgrana, la posibilidad de convertirse en entrenador en un tiempo e incluso de Gerard Piqué y los pitidos ya característicos en su contra de los partidos de la selección Española.

Xavi, futuro entrenador

El futbolista de Terrassa no se esconde de decir que su sueño sería terminar siendo entrenador ya sea en Catar, donde pretende dar comienzo a su carrera, como en Barcelona: "Tengo que sacarme el carné pero la idea es ser entrenador. Una de mis ideas es empezar aquí, por ejemplo. Aportar mi experiencia. No sé si en algún club, en la selección nacional... Ellos tienen la idea de que me quede aquí hasta el Mundial, y yo también, de alguna manera".

Catar ya es su segunda casa

Xavi Hernández ha reconocido que al principio no fue fácil pero que ha terminado haciendo de Doha su nuevo hogar junto a su familia. Desde que llegó allí sintió que "me miraban como a un marciano y a la vez como una gran referencia para ellos" aunque al final "he ido consiguiendo que me vean como un compañero más".

El ex blaugrana ha reconocido que las cosas allí son muy diferentes, en especial ha querido destacar la importancia de la religión incluso en medio de un partido de futbol: "Tienes quince minutos en el descanso y a veces no tenemos tiempo porque es justo el tiempo que ellos tienen para rezar".

Xavi también ha querido dar su opinión en lo que respecta al Mundial 2022 que se disputará en Catar a lo que ha declarado que "Va a ser un Mundial atípico. En primer lugar porque es un país muy pequeño y el futbolista no va a tener que viajar y además al ser en diciembre, el futbolista va a estar en plena forma. Va a sentar un precedente. Los Mundiales van a ser siempre en diciembre porque el futbolista lo va a agradecer. Sin olvidar que va a haber una temperatura ideal". Parece que su intención es quedarse en Doha hasta que se dispute este mundial aunque "tarde o temprano acabaré volviendo a casa"

No se olvida del club de su vida

El actual jugador del Al-Sadd ha hecho un balance de los últimos cambios en el vestidor y el banquillo azulgrana junto con el buen momento que están viviendo. "El Barça no empezó bien en verano. Esa Supercopa fue muy mala para el club: en medio de una moción de censura, en medio del fichaje de Neymar por el PSG... Parecía que el club titubeaba" ha reconocido el de Terrassa. Sin embargo, valora de manera muy positiva la llegada de Ernesto Valverde al banquillo azulgrana: "La llegada de Valverde ha sido clave para enderezar otra vez el rumbo sumado con los futbolistas que hay, una generación de futbolistas que ha ganado mucho, pero todavía pueden seguir ganando".

El catalán ha intentado ponerse en la piel del que fue uno de sus fieles compañeros, Gerard Piqué, para intentar dar a entender como este debe sentirse como futbolista al recibir tantos abucheos cuando viste su camiseta nacional. A todo esto, Xavi revela que "Me sabe mal porque Piqué es una persona comprometida, ganadora... Es el primero que tira del carro cuando hay que ganar títulos. Sobre todo en la selección. A veces se malinterpretan sus palabras y sus bromas cuando hemos ganado algún título. Le pasa más factura haberse metido con el Real Madrid, que no el tema de la independencia".