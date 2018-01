Paco Alcácer: "La oportunidad siempre llega"

Paco Alcácer aprovechó su gran oportunidad contra el Sevilla anotando dos goles | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Del ostracismo a la gloria. Paco Alcácer atravesaba uno de sus mejores momentos como azulgrana cuando una infortunia lesión ante el Deportivo le rompió los planes. El jugador valenciano había encadenado minutos en 7 de los últimos 9 partidos, algo inédito desde que había empezado el curso. “La verdad es que era un momento en el que estaba y me encontraba bien”, reconocía Alcácer en una entrevista al periódico digital las provincias. El delantero culé ha concedido una entrevista durante este parón navideño y ha repasado sus primeros compases de temporada y ha admitido que "por haber fichado por el Barça no significa que haya dejado de ser del Valencia", para terminar diciendo: "Algún día me gustaría volver".

Un inicio de curso complicado

Alcácer empezó la temporada siendo titular debido a la lesión de Luis Suárez. Contra el Betis jugó de inicio y tras 82 minutos sin generar mucho juego, condicionado por su ubicación en el campo, fue substituido. Entonces, contra el Alavés empezó en el banquillo y salió los últimos 33 minutos. Pues dio una asistencia a Leo Messi, pero tampoco fueron del todo buenos esos momentos sobre el terreno de juego. Hubo parón de selecciones y con Suárez recuperado y Dembélé preparado para debutar, el ‘17’ azulgrana empezó a entrar en el ostracismo. A partir de ahí, fueron 9 los partidos que no pudo disfrutar de lo que más le gusta, dos meses de inactividad competitiva.

Paco Alcácer tuvo que ver el partido contra Las Palmas desde las gradas | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

“Sabes que tienes que esperar tu momento”

Esta situación no era la primera vez que la vivía. Pues, estando en el Valencia también tuvo que esperar su oportunidad, “porque siempre llega”. Y es que en este sentido, el jugador culé sabe dónde está. “Estás en el mejor club del mundo junto a muchísimos jugadores de un grandísimo nivel y sabes que tienes que esperar tu momento”, explicaba. Y añadía: “He estado bien, arropado aunque es cierto que si no juegas estás más pensativo. Pero insisto, sólo pensaba en trabajar para cuando llegara mi momento”.

La corona ante el Sevilla

Pasaban las semanas, pero el delantero centro fichado el verano de 2016 tuvo paciencia. “La oportunidad siempre llega para Paco Alcácer o para cualquier jugador. Era el momento de esperar y de aprovecharla cuando el entrenador me la diera”, pensaba mientras entrenaba para conseguirla. Y así fue, contra el Málaga jugó siete minutos, y tras otro partido en el banquillo, las circunstancias hicieron que el valenciano saliera de titular contra el Sevilla y firmara un partido para el recuerdo.

El delantero valeciano arropado por sus compañeros tras firmar un doblete ante el Sevilla | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Era consciente que “el ritmo no es el mismo”, pero las cosas salieron a pedir de boca. “La verdad es que me salió todo bastante bien y a partir de ahí cogí mucha confianza”, recordaba tras esos dos goles que valieron los tres puntos. Y sentenciaba: “Los goles dan esta seguridad para ti y para el equipo”.

Sobre sus compañeros

Desde fuera siempre puede parecer que los jugadores compiten por un puesto. Pese a ello, la competencia siempre es sana y la que hay entre Suárez y Alcácer no es menos. El de Torrent admite que “Luis Suárez fue un gran apoyo” "Luis Suárez fue un gran apoyo" cuando menos minutos tenía. Y añade: “Es una grandísima persona y a pesar de que jugamos en la misma posición siempre me ha dado muchos ánimos. Con el trabajo te ganas el respeto de los compañeros, te ayudan y te apoyan”.

Paco Alcácer y Luis Suárez han coincidido sobre el terreno de juego en seis partidos | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

¿Quién no admira a Leo Messi? Paco Alcácer no es menos y se sorprende con la “tranquilidad” con la que el argentino asume todo lo que conlleva ser Messi dentro y fuera del campo. Respecto a ello asegura: “No sé si me gustaría estar en su piel. A nivel de fútbol sí pero luego están las otras partes de la vida”. Los elogios no terminan aquí y es que las ganas del segundo capitán azulgrana por ganar y mejorar cada día son dignas de admirar. “Lo da todo, siempre al máximo. Se cabrea cuando no gana, cuando no le salen las cosas. Siempre está al cien por cien y es un ejemplo para la plantilla”, explica su compañero de vestuario.