Ernesto Valverde: "Nos ilusiona ganar la Copa del Rey"

Ernesto Valverde en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey | Foto: Jordi Valle, VAVEL

El Barça comenzará el año 2018 con un encuentro de máxima exigencia en la Copa del Rey. Los azulgrana se enfrentan este jueves 4 de enero al Celta de Vigo en el Estadio de Balaídos. Los celtiñas han sido el único equipo que hasta el momento ha puntuado en el Camp Nou en la presente campaña. Sin embargo, la Liga Santander no es la competición copera, pues el Barcelona ha sido campeón en las últimas tres ediciones. Los de Valverde vienen de solventar la eliminatoria frente al Real Murcia con relativa comodidad y viven un momento muy dulce de forma.

"Tenemos plantilla de sobras para afrontar con garantías lo que queda" Ernesto Valverde comenzó hablando sobre la importancia de la Copa del Rey para el FC Barcelona y de la posible incorporación de Coutinho en el mercado invernal. “Si ganas la Copa se compensa la carga de partidos. Siempre hay que intentar ganar y haremos todo lo posible por llevarnos la competición. Tenemos una plantilla amplia y jugadores para ganarla. A pesar del desgaste creemos que podemos afrontar todo con garantías”, comenzó.

“Me entero de cosas aquí que no sabía. Coutinho está en otro equipo, es un buen jugador y no sabemos qué pasará en el futuro. Me gustan más los que estan aquí”, comentó sobre el mediocentro del Liverpool.

Eliminatoria complicada ante el Celta

El Celta de Vigo lleva unas temporadas compitiendo al máximo nivel. La temporada pasado consiguió llegar a la semifinal de la Europa League, que perdió ante el Manchester United y en la presente campaña ha sido el único combinado que ha conseguido puntuar en el feudo barcelonista.

Leo Messi frente al Celta de Vigo en el Camp Nou | Foto: Ernesto Ardilla, VAVEL

"Queremos ganar la Copa del Rey" “Hemos jugado contra ellos y nos conocemos los planteamientos. Nos vamos a su estadio donde ellos ganan en agresividad e intentarán apretarnos. Es un partido entre dos buenos equipos. Nosotros además respetamos al Celta por la temporada que está haciendo", analizó sobre el rival Valverde.

“Era uno de los peores rivales que nos podía tocar por lo que vienen haciendo. Llevan años jugando un buen fútbol y le ha tomado la medida al Barça. Los encuentros del año anterior son una referencia pero no tiene nada que ver porque tienen entrenador nuevo. Las estadísticas son guías pero queremos cambiarlas", añadió.

"Las estadísticas están ahí pero queremos cambiarlas" “El Barça en los últimos años ha ganado siempre la Copa y puede parecer que se le da menos valor a la competición pero no es así. Nos ilusiona ganarla y creo que a los aficionados también, las finales motivan. Ahora es pronto aún pero queremos seguir avanzando. No será fácil pero es lo que queremos”, siguió diciendo.

La vuelta de Rafinha y Dembélé

Rafinha y Dembélé tienen el alta médica, con lo que ya están disponibles para comenzar a disputar minutos con el FC Barcelona. Sin embargo, el Txingurri se mantuvo prudente cuando se le preguntó por la incorporación de ambos futbolistas: “Siempre queremos tener una pequeña pretemporada para que los jugadores vayan entrando pero en competición eso no es posible. Se tienen que adaptar a estas condiciones".

"Los futbolistas se tienen que adaptar a nuestro sistema" “En el mes de enero de momento no tenemos tantos partidos porque no sabemos si pasaremos la eliminatoria. Recuperar a Dembélé es positivo, se lesionó cuando se estaba adaptando y tiene que volver a comenzar. Ya está en los entrenos. A ver si puede ayudar, es importante y contamos con él ahora durante la temporada”, matizó sobre Dembélé.

Sobre Rafinha el ex del Athletic Club comentó: “Está entrenando con nosotros después de mucho tiempo parado. Ya le conocía como jugador pero como entrenador son las primeras semanas que estoy con él. La idea que tenemos es que vaya entrando con el equipo para ver sus sensaciones".

El 'formato Copa' y actualidad culé

Muchas son las ocasiones en las que se escucha que el formato de la FA Cup es mucho más atractivo puesto que las eliminatorias son a partido único: “Es un formato que decide la federación. El campeón siempre es el mejor en el torneo. Se dice que las eliminatorias a partido único son mejores, para los entrenadores es un quebradero de cabeza. A mi me ha elminado equipos inferiores a dos partidos”.

"Me han eliminado equipos inferiores a doble partido" Por último, Valverde comentó la posible marcha de Samuel Umtiti a causa de los 60 millones de su cláusula de rescisión. El Txingurri quiso también comentar el descanso extra que dio a Messi, Mascherano y Luis Suárez.

Samuel Umtiti en el partido de Liga frente al Celta | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

“Umtiti es un gran jugador y esperamos que se quede con nosotros. La legislación hace que haya cláusulas, que en un principio parecen altas pero al final terminan quedándose cortas. Nuestra intención es que Umtiti se quede porque estamos contentos con él y viceversa", dijo.

“Luis Suárez, Messi y Masche llegaron ayer porque están más lejos. Es normal que les demos más días para compensar el tiempo de competición. Es posible darles descanso, llegaron ayer de viaje y no arriesgaré a que nadie se lesione”, finalizó el técnico azulgrana.