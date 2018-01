Sandra Paños: "El objetivo es mejorar lo que hicimos la temporada pasada"

Google Plus

Sandra Paños entrenando en la Ciudad Deportiva | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

El FC Barcelona femenino realizó la última sesión preparatoria antes de recibir al Levante en el Miniestadi el domingo a las 13:00 horas. A escasos minutos de comenzar la sesión, Sandra Paños atendió a los medios que fueron a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar a uno de los rivales más complicados de esta Liga Iberdrola. Las granotas actualmente ocupan la cuarta posición de la competición doméstica y son uno de los conjuntos más potente fuera de casa, puesto que sólo han perdido un partido y empatado otro.

"Las vacaciones han sido cortas pero necesarias para que el equipo cambiara un poco el chip tras la primera vuelta. Estamos listas para el primer partido del año. Nosotras saldremos como siempre, queremos ganar todos los encuentros y ese es nuestro objetivo. Quizás pueda salir mejor o peor pero esa es la idea. El Levante es un equipo guerrero que está arriba en la tabla con un papel destacado. Creo que será un partido disputado y bonito", comenzó la guardameta.

Para Sandra Paños el partido será muy especial, puesto que se enfrenta a su antiguo equipo: "Es un partido muy bonito. He vivido muchos años y momentos buenos en Levante. Le tengo muchos agradecimientos sobretodo al club por todo lo que me ha dado y lo bien que me han tratado ahí. Para mí será muy emotivo pero la realidad es que estoy aquí y quiero ganarlo todo. El objetivo es mejorar lo que hicimos la temporada pasada".

Las estadísticas del Barça son más que envidiables. En casa no ha perdido ningún partido y además en el cómputo global de goles las de Fran Sánchez han anotado cincuenta y dos por sólo cinco en contra. Unas cifras que hablan muy bien del trabajo que se está haciendo en la zaga defensiva. "Cuesta mucho más cuando no tienes trabajo en portería porque te falta ese ritmo. Creo que es bueno tener estos números, de cara a las rivales es positivo ver que somos solventes atrás. Queremos que esto siga siendo así".

"Espero que la afición se acerque al Miniestadi puesto que después juega el masculino en el Camp Nou. Creo que es una buena forma de llamar a la gente para que vengan a animar e intenten llenar el campo. Creo que estaría bien para comenzar el año", finalizó la azulgrana.