Gerard López: “No tengo nada que reprochar a mis jugadores en cuanto a actitud”

Jugadores azulgranas en un partido del filial | Foto: Noelia Deniz (VAVEL España)

Gerad Lopez ha salido a rueda de prensa contemplativo tras inaugurar el año 2018 con empate a uno en la Romareda. El filial ha sumado un punto en su visita a Zaragoza y firma su tercer partido consecutivo sin conocer la victoria tras haber caído contra Cadiz y Albacete.

A pesar de salir con un XI competitivo formado por Ortolá, Costas, Martínez, Fali, David Costas, Miranda, Busquets, Galarreta, Vitinho, Choco Lozano, Aleñá y Abel Ruiz, los azulgranas no fueron capaces de imponerse a los maños y retornan a la ciudad Condal observando inquietos los puestos de descenso, con un partido más que su principal competidor, el Almería, que se enfrentará mañana al Lugo.

Condicionados por la temperatura y las condiciones atmosféricas, ninguno de los equipos ha podido controlar el juego tanto como vienen haciendo con asiduidad. Ante esto, el técnico ha declarado: “Somos un equipo que intenta llegar a área contraria a través de la posesión y el tiempo y el estado del terreno de juego nos ha afectado. Nos hemos tenido que adaptar ya que no controlamos tanto el registro del juego directo”.

Además, ha hablado acerca de la actitud mostrada por los jugadores del filial. “No tengo nada que reprochar en cuanto a actitud a mis jugadores. Hay que darles un 10”, declaró.

A pesar de sólo haber rescatado un punto de la visita a Zaragoza, Gerard declaró: “Me voy satisfecho con el punto, siempre hay que darlo por bueno en este campo. Lo negativo es que te adelantas en el marcador y cuando tienes la sensación de que el partido puede dormirse y ser matado en una contra, te llega el empate”. “Da rabia no sumar los tres puntos, pero vista la clasificación y siendo un estadio difícil, nos vamos contentos en líneas generales”, añadió.

El técnico ha destacado el crecimiento de sus jugadores y ha señalado a Sergio Gomez, juvenil que ha debutado con el filial y ha dejado buenas sensaciones: “Son partidos que de cara al futuro nos van a ayudar a todos”. El catalán ha cerrado la rueda de prensa declarando lo siguiente: “Es una pena que no hayamos podido aguantar unos minutos más el 0-1, pero me voy contento porque el partido no estaba fácil para crear ocasiones de gol.”