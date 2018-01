El Barça se corona líder de invierno

Google Plus

Una vez más la superioridad de las chicas azulgranas se ha notado desde el inicio del partido. Las llegadas a la portería de Noelia han sido inminentes y después de varios intentos de Toni Duggan, Lieke Martens o Alèxia Putellas, ha llegado el primer gol del partido a cargo de Élise Bussaglia con asistencia de Alèxia.

El Levante ha empezado a sobrevivir a partir de este momento. No conseguían parar los pies de las futbolistas locales y las cosas se complicaban para las valencianas. Patri Guijarro ha marcado el que significaba el segundo del partido entrando desde segunda línea y rematando con el pie después de un lanzamiento de córner. Las filas defensivas del Levante UD parecían estar cada vez más rotas.

El tercero del Barça ha significado el doblete personal de Patri Guijarro gracias ala desorganización defensiva de las visitantes que han dejado un balón muerto dentro del área pequeña. Antes de poner punto y final a los primeros 45 minutos, Alèxia se ha sumado a la lista de goleadoras tras rematar un balón al palo de Lieke Martens. La primera parte no ha sido la soñada ni para Matrens ni para Toni Duggan que, pese a su gran actuación, no han conseguido hacer entrar ningún balón hasta el fondo de la red.

Una segunda parte llena de oportunidades

A los 10 minutos de empezar la segunda mitad, Lieke Martens ha puesto más tierra de por medio marcando el que significaba el 5-0 definitivo. Después de dos palos anteriores, la holandesa se fue satisfecha cuando Fran Sánchez la sustituyó en el 56'. En el lugar de Martens ha entrado Olga García, que ha podido sentirse futbolista durante casi 40 minutos después de la mala racha que acumula. También ha tenido la oportunidad de jugar por segunda vez en la Liga Iberdrola con la camiseta del Barça la futbolista del filial, Candela, que ha vestido el dorsal 23. La mala suerte parecía no despegarse de Toni Duggan, que no ha conseguido terminar ninguna jugada con gol, aunque no ha dejado de intentarlo hasta el final.

Los otros dos cambios ejecutados por el entrenador Fran Sánchez han sido el de Ruth García y el de Aitana Bonmatí, que han gozado de una oportunidad. En el 90 de partido el Barça podría haber ensanchado la diferencia en el marcador pero Olga García ha estampado el balón en el palo izquierdo de la portería de Noelia mientras que Duggan, a los pocos segundos, ha resbalado sin poder chutar el balón.

Sandra Paños ha sido, durante un partido más, otra espectadora del partido ya que las chicas del Levante apenas han llegado al área azulgrana. La primera intervención de la portera del cuadro culé no ha llegado hasta el minuto 20 de partido cuando el encuentro ya se había decantado a favor del Barça.

El calvario de Line Roddik

La internacional danesa parece que no entra en los planes del técnico Fran Sánchez. Roddik, después de superar su lesión, apenas ha vestido la camiseta azulgrana. En muchas ocasiones ni siquiera ha entrado en la lista de convocadas, como en el partido del domingo o en el del derbi catalán, y cuando sí lo ha hecho no ha salido en el once titular y pocas veces ha sido la opción de cambio.

El regreso de Miriam Diéguez a la que fue su casa

La futbolista de Santa Coloma de Gramanet viste desde esta misma temporada el dorsal 16 con la camiseta del Levante UD. Por primera vez desde su marcha este verano ha regresado a la que fue su casa durante seis largas temporadas con Xavi Llorens al frente del equipo azulgrana. La centrocampista catalana conquistó vestida de azulgrana un total de cuatro ligas y una Copa de la Reina.