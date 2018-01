Real Zaragoza - FC Barcelona B: puntuaciones del Barcelona B, jornada 21 Liga 123

Google Plus

Abel Ruiz fue el jugador más destacado por su insistencia y gol que permitió hacer soñar con una importante victoria | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

El Barcelona B logró sobreponerse a una primera parte donde fue el Zaragoza el equipo con más ocasiones. En los segundos 45 minutos, los de Gerard López lograron poner el miedo en el cuerpo de los maños con un golazo de Abel Ruiz. Sin embargo, Guti puso el empate en un marcador que se quedó así hasta el final del partido. Con este empate, el filial sigue una semana más en zona de descenso.

Criterio de puntuación: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Gerard López: 6

Ineficaz. Su planteamiento resultó bueno cuando en la segunda parte Abel Ruiz puso el 0-1 a favor. Sin embargo, con el objetivo de mantener la distancia, decidió hacer entrar a Palencia en sustitución de Vitinho. Un cambio defensivo que no le salió del todo bien, pues el Zaragoza logró el empate y luego no pudieron deshacerlo.

Adrián Ortolá: 6

Batido. El palo le salvó del primer gol del Zaragoza, pero justo después fue providencial con una gran parada a Vinicius. A lo largo del partido estuvo bien colocado, aunque tuvo alguna salida desafortunada. Solo lograron batirle con un disparo colocado a la par que potente.

David Costas: 8

Reubicado. Empezó el partido en el lateral derecho con el objetivo de darle consistencia a la defensa. Cortó balones clave y, pese al estado del terreno de juego, pudo sacar bien el balón desde atrás. En la segunda parte, con la entrada de Palencia, se situó en una defensa de tres con Fali y Martínez y estuvo más exigido por el empeño del Zaragoza en los instantes finales.

Fali: 6

Correcto. Hizo gala de su carácter habitual y no dejó que el terreno de juego impidiera demostrar su intensidad. Fali volvió a ser ese jugador indispensable para cortar las avanzadas ofensivas del Zaragoza.

José Martínez: 6

Suficiente. Siempre que sale al terreno de juego, el sevillano lo hace con templanza y concentración. Sin embargo, hubo momentos en que se le vio algo inseguro como consecuencia del estado del terreno de juego, que le dificultó en sus tareas defensivas.

Juan Miranda: 7

Feliz. Gerard López apostó por él en el lateral zurdo en detrimento de Cucurella y cumplió. En defensa solventó gran parte de las acciones que le encaraban y tuvo buenas incorporaciones en ataque. Tuvo una oportunidad que acabó en córner y hizo gala de su zurda con buenos centros.

Oriol Busquets: 6

Colocado. Cuajó un buen partido en el pivote. Como siempre, demostró su capacidad para mantener la posición aún y el estado de un césped que hacía dudar a cualquier jugador. Se espera mucho del joven centrocampista, que en cada partido hace gala de su buena colocación y distribución del juego.

Ruiz de Galarreta: 7

Insistente. Fue uno de los jugadores más activos tanto en defensa como en ataque. Clave en la ‘elaboración’ de las jugadas azulgranas, ya fuera en el apoyo o en los pases. Cada vez que juega demuestra su experiencia sobre el verde.

Aleñá: 6

Empapado. Lo dio todo en La Romareda. Llevó las riendas del ataque azulgrana y, a veces, en exceso. Un contrataque dirigido por él y acompañado por ‘Choco’ Lozano, terminó con un disparo ajustado al palo que el portero logró despejar. El gol azulgrana nació de sus botas tras un pase largo a Abel Ruiz, que supo resolver-lo con una gran jugada individual.

Vitinho: 5

Sustituido. El brasileño no está logrando ser ese jugador decisivo que se esperaba. Completó buenos pases, pero estuvo inadvertido en la mayoría de situaciones ofensivas del equipo. Gerard López decidió sacrificarlo para armar mejor la defensa y evitar el empate maño.

Abel Ruiz: 9

Atrevido. Fue el jugador más activo del filial azulgrana. Presionaba y encaraba con descaro. Tuvo la primera ocasión azulgrana y el gol fue la recompensa al trabajo bien hecho del goleador aún en edad de juvenil. La jugada del 0-1 dejó clara la calidad de un jugador con pretensiones de primer equipo.

Choco Lozano: 7

Insistente. El jugador se lo dejó todo. Salió de titular con Abel Ruiz y juntos presionaron para torpedear el juego del Zaragoza. También se sacrificó en defensa. Justo en una acción en la mitad del campo defensivo, presionó para robar un balón y un jugador rival se lo llevó por delante. Un golpe en la cabeza no le permitió seguir desgastándose y ayudar al equipo en la segunda mitad.

Rafa Mujica: 5

Ilusionado. Saltó al césped de La Romareda después del tiempo de descanso y se le vio con ganas por volver a disfrutar del Barcelona B. El canario llevaba meses recuperándose de la lesión y por fin pudo volverse a sentir futbolista profesional. Le puso las ganas, pero no tuvo ninguna acción destacada.

Palencia: 5

Testimonial. El cambio defensivo no surtió el efecto esperado. Palencia se encontró con el gol maño solo entrar y después no pudo desenvolverse en el partido como le hubiera gustado. No tuvo ocasión de internarse por la banda y combinar con sus compañeros.

Sergio Gómez: 5

Debutante. Salió en los últimos para sustituir a un desgastado Abel Ruiz. Gerard López quiso recompensarle tras sus buenas actuaciones con el juvenil y pudo dar otro paso en su carrera. Habrá que esperar a ver si el de Granollers sigue dándole oportunidades ante la falta de eficacia de Vitinho.