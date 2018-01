Coutinho ha llegado lesionado a Barcelona

Google Plus

Coutinho en su presentación como nuevo jugador del Barça/ Noelia Déniz (VAVEL)

El flamante fichaje del Futbol Club Barcelona, Phillipe Coutinho no podrá disputar, por el momento, ningún encuentro y es que el jugador que ha sido presentado este lunes, sufre una lesión que le va a impedir ponerse al servicio de su nuevo míster, Ernesto Valverde, y junto a sus nuevos compañeros, a los que él mismo elogió en sus primeras declaraciones como azulgrana en las que dijo que: "Es todo un sueño jugar al lado de mis ídolos.”

Se trata de una lesión evolutiva en el recto anterior de su pierna derecha que le dejará fuera unos 20 días, según informa el club mediante un comunicado oficial emitido después de que el brasileño pasara la tradicional revisión médica, cosa que nos confirmaba que Klopp no mentía en aquella famosa rueda de prensa del 1 de enero, previa al encuentro que enfrentaba al Liverpool contra el Burnley. En ésta, el míster alemán aseguraba que Coutinho no se había quedado fuera por una decisión técnica si no que sufría una pequeña lesión, y todo ello un día y medio más tarde de que Nike, la marca que patrocina al Barça, anunciara por error el fichaje de Phillipe por el conjunto catalán.

Con esta nueva lesión, ya van tres las que ha tenido que encarar el jugador en la presente campaña en la que hasta el momento se ha perdido un total 14 partidos de competiciones oficiales con su ex equipo. En cuanto a su nuevo equipo, se perderá de forma casi segura dos partidos de liga (contra Real Sociedad y Betis, ambos lejos del Camp Nou) y llegaría justo para el partido del día 28 (20 días justos desde el día en el que se ha emitido el comunicado de su lesión) que enfrentará al Barça y al Alavés de Aberlardo en el Camp Nou, en cuanto a la copa, el jugador de Rio de Janeiro no podrá participar en la vuelta de los octavos de final de copa que se disputará este mismo jueves día once y en el caso de que el conjunto azulgrana pasase de ronda hacia los cuartos de final de la Copa tampoco podría estar presente Phillipe Coutinho ya que estos se juegan el día 17 la ida y 24 la vuelta.