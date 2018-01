Philippe Coutinho 'se adapta'

Philippe Coutinho saluda a la afición en su presentación como azulgrana | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Fichaje caro, muy caro. No podrá disputar la Champions. Llega lesionado. Estas son algunas de las afirmaciones que los aficionados culés han tenido que escuchar en las últimas horas acerca de la incorporación de Philippe Coutinho. No obstante, la realidad es otra. El brasileño ilusiona, y mucho. Poco argumento es decirle a un seguidor del Barça que su club ha pagado 120 millones por un futbolista, y menos aún que los variables pueden aumentar hasta cuarenta millones el precio final si se trata de un crack como Philippe. En Can Barça hace tiempo que reclaman una incorporación con enorme calidad, y por qué no, con un toque mediático. Ese es Coutinho.

El carioca tuvo el lunes un día ajetreado. La primera jornada como futbolista del FC Barcelona destaca por su intensidad, y sino que pregunten a Luis Suárez o a Ousmane Dembélé. Después de la presentación en el Camp Nou ante el público que quiso ver a su ídolo, Coutinho apareció en Sant Joan Despí para conocer a los que van a ser sus nuevos compañeros en las próximas temporadas. El ex del Liverpool saludó en primer lugar a Luis Suárez, con quién coincidió en Anfield, y acto seguido a Gerard Piqué, también conocido de Inglaterra. Tras las primeras bromas, el 'Pequeño Mago' hizo su carta de presentación al resto de sus compañeros; especial afinidad también con Paulinho Bezerra, amigo de la Selección brasileña.

Una vez presentado, el centrocampista ha mantenido una breve charla con su entrenador, Ernesto Valverde tras la que se ha fotografiado con él. Foto ilusionante para la culerada. Ya con 'los deberes hechos', Coutinho ha comenzado el trabajo de rehabilitación para recuperarse de la lesión que sufre en el recto anterior del muslo derecho y que le mantendrá alejado de los terrenos de juego unos veinte días. El nuevo fichaje azulgrana tiene ganas de vestir la elástica con la que siempre ha soñado y hoy martes ha comenzado el camino para conseguirlo.