Lista de convocados para la vuelta de octavos de Copa

Sergio Busquets controla un balón en el Barça-Celta de Liga. | Foto: Noelia Deniz (VAVEL España)

Tras el último entrenamiento previo a la vuelta de octavos de copa que enfrentará al Fútbol Club Barcelona y al Celta de Vigo en el Camp Nou, la entidad azulgrana ha puesto a conocimiento de prensa y seguidores la convocatoria estipulada para dicho encuentro.

Valverde, quién ha visitado el Miniestadi en diversas ocasiones a fin de incorporar a algunos jugadores del filial a la primera plantilla en situaciones puntuales, ha acentuado esa confianza llamando a filas a Aleñá y José Arnaiz, que ya ha disputado minutos en Copa y que está dejando patente su pegada en la competición del KO. Varo, portero del filial que había estado entrenando con el grupo en la última sesión antes del partido, se ha quedado fuera finalmente.

Otros casos a destacar son la convocatoria de Mascherano y la no convocatoria de Deulofeu. El argentino, que suena fuerte como incorporación a la Liga China, ha vuelto a entrar en convocatoria tras el retraso en la llegada oficial de Yerry Mina. El catalán por otro lado lleva quedándose fuera de convocatoria desde que se recuperó de lesión que arrastraba hasta hace varias semanas, y es que parece ser que el Txungurri no confía en el de Hospitalet y lo sitúa más fuera que dentro de la entidad culé.

Los sudamericanos Leo Messi y Luis Suárez vuelven a convocatoria copera tras descansar en la ida del partido de octavos. Iniesta se une a los máximos goleadores azulgranas y podría disfrutar de minutos si Valverde lo considera necesario, en caso de que el partido se vuelva oscuro para los locales, que buscan acceder a los cuartos derrotando a un Celta que siempre deja el listón bien alto.

El ex técnico del Athletic de Bilbao aun no parece encontrar al 100% al central francés Samuel Umtiti, que a pesar de llevar varios entrenamientos con el grupo no ha entrado en la lista para disputar el encuentro copero.