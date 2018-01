Leo Messi, un año más en el once del año de la UEFA

Google Plus

Leo Messi, exhibiendo la bota de oro al Camp Nou. Foto: Noelia Déniz, VAVEL.com

Lionel Andrés Messi, o lo que es lo mismo, el hombre de los récords. Después de un año en el que el argentino ha logrado Copa del Rey, pichichi y bota de oro, los usuarios de UEFA.com lo han elegido por 9ª vez como integrante del 11 ideal de 2017. Siendo uno de los jugadores más votados, Leo Messi sigue formando un año más parte de este equipo de un sueño, compuesto por: Buffon, Dani Alves, Chiellini, Sergio Ramos, Marcelo, Kroos, Modric, De Bruyne, Hazard, Cristiano y Leo Messi. Las votaciones de dicho galardón se cerraron el pasado 9 de enero y este jueves se ha dado a conocer el once definitivo. Entre los nominados al once se encontraban tres jugadores azulgranas más Luis Suárez, Andrés Iniesta y Gerard Piqué, que no han reunido los votos suficientes para estar en el equipo.

54 goles en 64 partidos en 2017, 50 con el Barça y 4 con la Selección Argentina

El 2017 ha sido un gran año para Leo Messi, no tanto a nivel colectivo, pero si individual donde ha seguido demostrando todas las semanas que es el mejor jugador del mundo. Exhibición tras exhibición, Leo ha conseguido ser el segundo máximo goleador de todo el 2017 con 54 goles, por detrás de Harry Kane con 56 tantos. Un premio que tuvo en su mano Leo durante todo el año, pero que un hat trick de Harry Kane en su último partido dejó sin el distintivo al argentino. En La Liga sin embargo, no hubo nadie que hiciera más goles que Messi en 2017, que con 40 tantos en 37 partidos cerró su año natural en el campeonato doméstico.

El mundo del fútbol se ha rendido a los pies de Leo Messi en este 2017 con partidos como ‘El Clásico’ del 23 de abril, donde él solo destrozó al Real Madrid durante todo el partido, para terminar marcando el gol de la victoria en el último minuto, o clasificando a la Selección Argentina para el Mundial de Rusia con un hat trick en el último partido de clasificación.

Hazañas solo al alcance de Leo Messi y de su impoluta trayectoria, donde por cada año que pasa sigue sorprendiendo a todos los amantes del fútbol con sus genialidades. Para recordar, el broche de oro con el que cerró 2017, una función propia de un artista, en un escenario como el Santiago Bernabéu, Leo Messi realizó un partidazo para que el Barça lograra derrotar al Real Madrid por un contundente 0-3.

Leo Messi en el pasado Clásico. Foto: Dani Nieto, VAVEL.com

Todos estos partidos son solo unas pequeñas pinceladas de lo que ha sido 2017 para Leo Messi, pero lo mejor de él reside en el talento que ha regalado al espectador en todas y cada una de sus apariciones. Algo que no ha pasado desapercibido para la UEFA que no duda que el argentino debe de estar en el once ideal del año.