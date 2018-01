FC Barcelona – RC Celta: Puntuaciones del Barcelona, vuelta octavos de Copa S.M. El Rey

Google Plus

Once inicial FC Barcelona ante el Celta | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Tras el triunfo de los de Valverde en LaLiga frente al Levante, el encuentro de vuelta de Copa se presentaba complicado tras el 1-1 de la pasada semana en Balaídos. Sin embargo, los blaugranas han solventado la eliminatoria en la primera media hora gracias en buena parte a la conexión Messi – Alba.

El argentino hizo los dos primeros a pase de Jordi Alba y el catalán sentenció con asistencia de Messi, invirtiendo los papeles. Suárez aprovechó un regalo de Pione Sisto para que el uruguayo hiciese el cuarto. En el segundo tiempo hubo descanso para Piqué, Messi e Iniesta, y Rakitic cerró la goleada con un cabezazo a pase de Dembélé, que dejó destellos y se retiró tocado. Los cuartos de final esperan.

(0-3 Muy Mal; 4 Mal; 5 Regular; 6 Bien; 7-8 Notable; 9 Excelente; 10 MH)

Cillessen

6 | Inédito. El holandés no tuvo opción de poder lucirse en su oportunidad, la Copa del Rey. Jasper apenas tuvo protagonismo ante un RC Celta que no llegó a disparar entre los tres palos. Estuvo bien en la salida de balón. De momento coge minutos para cuando lleguen los ‘cocos’ de la competición.

Semedo

7 | Crecido. Buenas prestaciones del defensa portugués, que aunque parece sigue siendo el suplente de Sergi Roberto, le continua dando razones a Valverde para confiar en él. Volvió a estar sobrio en la salida de balón, acertado en sus subidas, y sumó puntos con dos buenas coberturas. Va a más.

Piqué

6 | Dosificado. El capitán de la defensa formó quizás por última vez pareja con Mascherano en el centro de la zaga. Apenas se vio exigido en defensa por un Celta testimonial en ataque, y estuvo muy serio, como siempre, con la pelota en los pies. Fue sustituido en el descanso por precaución, Anoeta espera al ‘kaiser’.

Mascherano

7 | Profesional. Parece que esté si fue el último partido del ‘jefecito’. Mina ya llegó y su salida puede confirmarse en las próximas horas, pero su profesionalidad es de admirar. Cumplió en defensa y con el balón en su poder durante los noventa minutos. El Camp Nou coreó su nombre en la que pudo ser la ‘última batalla del jefecito’.

Jordi Alba

9 | Desatado. Sigue con su espectacular temporada desde la marcha de Neymar. Liberado en ataque se entiende como nadie con Leo Messi. Le dio los dos primeros y transformó la asistencia del argentino. Parece haber alcanzado su mejor nivel y quiere volver a ser el mejor lateral izquierdo del mundo. Cerca está de ello.

Sergio Busquets

7 | Seguro. El pulpo de Badia parece volver a estar muy cerca de su mejor versión. Es un reloj suizo en el mediocentro del FC Barcelona, y hoy lo volvió a demostrar. No perdió el sitio, controló el balón a sus anchas y se asoció con los jugones. Pero es que es él también es un jugón.

Rakitic

8 | Imprescindible. Llegó Dembélé, ahora Coutinho, Paulinho está de moda, y pese a ello, el que no puede faltar en once inicial es el croata. Iván es de esos jugadores que pese a no ser tan mediáticos, son necesarios en el Barça. Muy cómodo en el 4-4-2, más cerca de Busquets. Atento en la cobertura, acertado en la conducción y creación del juego y de nuevo goleador. Una pieza de oro.

Iniesta

7 | Natural. No fue el mejor partido del capitán, y pese a ello no estuvo por debajo de la media. Cada vez más enchufado gracias a Ernesto Valverde, que ha encontrado la forma de dosificarlo sin apartarle de la regularidad de su equipo. Pudo incluso hacer gol. Sus mejores minutos están por llegar.

André Gomes

6 | Ascendente. El portugués fue la gran novedad en el once de Valverde, y aunque se le vio más acertado en el juego, sigue por debajo del nivel de exigencia del coste de su traspaso. Necesita seguir creciendo, y si no sale en este mercado, es preciso que su progresión vaya a más.

Messi

9 | Excelso. Leo juega al ritmo que quiere y cuando quiere, pero siempre aparece. Hoy salió al terreno de juego con ganas de solventar cuanto antes el pase y pensar en Anoeta. Enchufado la primera media hora, con dos goles y una asistencia. Fue sustituido en el 58' por Dembélé. Pensando ya en su próxima obra de arte. Hoy dejó una más.

Luis Suárez

8 | Incansable. El 'pistolero no' entiende de encuentros, de partidos sentenciados ni de dosificaciones. Jugó los noventa minutos y aunque su gol vino de rechace, -un gol de listo-, no dejó de intentarlo en todo el partido. Dio un palo y anotó un gol que no subió al marcador. Ya ha recuperado la puntería y pese a ello se exige más. Esa es la mejor virtud del uruguayo.

Vermaelen

7 | Impecable. Tras ser titular en ocho de los últimos nueve encuentros le toco descansar en este partido. Pese a ello, salió tras el paso por vestuarios y volvió a realizar un encuentro casi impoluto. Solo tuvo un fallo ante Maxi Gómez en un mano a mano, pero Semedo corrigió. Cada vez se siente más cómodo.

Dembélé

7 | Atrevido. Tuvo la mitad de tiempo que ante el Levante, pero se le vio bastante más animado de cara a portería. Dejo un par de destellos de lo que puede aportar, sobre todo una galopada espectacular en la que pecó de individualista. Se retiró con unas leves molestias. Paciencia con Ousmane.

Arnáiz

6 | Agraciado. Tuvo el premio tras ser el máximo goleador del equipo en la Copa S.M. El Rey. Estuvo media hora sobre el campo y aunque no pudo hacer gol, hizo una buena labor con un remate y cerrando en defensa. Es del agrado de Valverde y parece que no será su último partido.