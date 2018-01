Valverde: "Hemos jugado bien a todos los niveles"

Ernesto Valverde, en sala de prensa | Foto: VAVEL.com, Miguel López Mallach

Ernesto Valverde tiene claro a quien quiere evitar en cuartos de final de la Copa del Rey nada más eliminar al Celta de Vigo en octavos: "No deseo que nos toque el Real Madrid, pero no quiero decirlo porque después nos toca".

El entrenador culé ha vuelto a mostrar prudencia en sala de prensa tras una victoria contundente. Los culés han sellado la vuelta de octavos de final con un 5-0 en el Camp Nou para cerrar los octavos frente al Celta. "El partido se nos ha puesto de cara desde el principio. Era una eliminatoria complicada y hoy hemos jugado muy bien. Todo ha parecido más fácil", ha asegurado Valverde.

Valverde: "Hemos jugado muy bien a todos los niveles. En ataque, en defensa, en concentración"

El Barcelona se ha marchado al descanso con una ventaja de cuatro goles gracias a las conexiones entre Leo Messi y Jordi Alba. El 'Txingurri' se ha mostrado satisfecho con el trabajo del equipo en la primera parte: "Ha sido una primera parte extraordinaria. Hemos jugado muy bien a todos los niveles. En ataque, en defensa, en concentración. Valorábamos mucho al rival y nos habían puesto las cosas complicadas en otros partidos. Teníamos que hacer un buen partido para pasar y lo hemos logrado".

Ernesto Valverde también ha destacado el ambiente del Camp Nou en "una gran noche". "La afición nos ha ayudado y nuestro juego también. Ha sido algo conjunto", ha añadido.

Las molestias de Dembélé y Piqué

El susto para el FC Barcelona ha llegado en forma de molestias musculares. Valverde sustituyó a Gerard Piqué en el descanso y Ousmane Dembélé terminó el encuentro palpándose la parte posterior de la pierna izquierda, la que sufrió una rotura de tendón.

"No es nada importante, pero tenía unas pequeñas molestias y no estaba dispuesto a arriesgar", ha reconocido el entrenador extremeño sobre el estado de Gerard Piqué. En cuanto al delantero francés, El 'Txingurri' ha anunciado que "no es nada especial". "He visto muy bien a Dembélé. Es un jugador que en cuanto coge el balón sabes que algo va a pasar. Tiene algo diferente al resto", ha concluido.

Ousmane Dembélé, en una de sus galopadas | Foto: VAVEL.com, Noelia Déniz

El mercado de invierno

El FC Barcelona está viviendo uno de los mercados de invierno más movidos que se recuerdan. Tras dos semanas de fichajes, el conjunto culé ha oficializado las altas de Philippe Coutinho y Yerry Mina.

Ernesto Valverde ha dedicado unas palabras al central colombiano: "Es joven, no tiene miedo y creemos que tiene recorrido. Deberemos ver cómo se adapta al fútbol europeo, que esto tarda un poco".

La llegada del ex del Palmeiras podría suponer el adiós de Javier Mascherano del FC Barcelona tras ocho años como azulgrana. "Vamos a esperar, la gente le aprecia mucho por el tiempo que lleva aquí", ha declarado Valverde.