Nueva derrota de un filial sin pegada

En una nueva jornada de la primera vuelta de la Liga, el FC Barcelona B recibía a un Real Valladolid al que consiguió doblegar a domicilio por 1-2 en la primera fecha de Liga. Con ambos equipos necesitados de puntos el partido prometía ser de gran intensidad.

De nuevo, nuevo once

Parece que Gerard López no acababa de dar con la tecla correcta para confeccionar su once de gala y volvió a sorprender a todos con otro once diferente a lo visto hasta este sábado. Con la baja de Carles Aleñá por sanción, el entrenador azulgrana confeccionó un once inédito.

Once inicial del FC Barcelona B | Foto: Noelia Déniz

Miranda y Abel Ruiz repetían en el once mientras que otros pilares del equipo como el capitán Sergi Palenciay José Arnáiz volvían al once titular tras su ausencia en la Romareda.

Intensidad sin efecto

Con el pitido inicial, ambos equipos buscaban el gol con transiciones rápidas que en ningún momento dieron frutos. Gerard López salió con un 3-5-2 con libertad para Vitinho situado de '10' entre arnáiz y Abel Ruiz mientras que los laterales Miranda y Palencia ejercían de carrileros acompañados por la dupla -Busquets-Galarreta en la medular.

En los primeros minutos el Real Valladolid tomó la iniciativa llegando con más peligro a la portería rival con las internadas por banda derecha de Antoñito, que aprovechó las continuas internadas al ataque de Miranda. El primer disparo raso de Moyano con la derecha se marchó cerca del segundo palo de Ortolá.

Primera parte muy trabada | Foto: Noelia Déniz

A partir del primer cuarto de hora, el FC Barcelona B se hizo con el dominio del esférico y del partido y comenzó a encerrar al Real Valladolid en su campo, eso sí, sin éxito en la finalización. El primer disparo fue a la media vuelta de José Arnáiz que se marchó fuera.

Antes del descanso, un tímido cabezazo de Oriol Busquets y Vitinho que lo probó desde la frontal con un potente disparo de derecha intentaron poner por delante a su equipo pero el meta y ex cancerbero azulgrana Jordi Masip no tuvo que lucirse.

Mismo guión en la reanudación

El FC Barcelona B parecía decidido a buscar el gol, prueba de ello fue el inicio fulgurante de los primeros diez minutos donde José Arnáiz de jugada personal conseguía realizar el primer disparo entre los tres palos del partido pero su disparo lo bloqueó Masip sin problemas.

Miranda encontró carril por la izquierda y hasta en dos ocasiones puso a prueba a Masip pero sus disparos sin precisión no fueron ningún esfuerzo para el cancerbero de la cantera azulgrana.

Tras el primer cuarto de hora de la segunda mitad, Gerard López dio entrada al 'Choco' Lozano para buscar ocasiones por alto en detrimento de Abel Ruiz, que no participó en exceso durante el partido.

Seguidamente, Borja tuvo la mejor ocasión para los visitantes al plantarse solo delante de Ortolá en el primer palo pero entre el meta y Fali consiguieron desbaratar la ocasión. Sergio Gómez sustituyó a Vitinho a 20 minutos del final.

Jarro de agua fría

Y cuando parecía que el partido acabaría con 0-0, Mata remataría ante la pasividad de Sergi Palencia un testarazo a la escuadra de la portería de Ortolá, era el 0-1 y el filial azulgrana parecía tocado y sin fuerzas para sacar algún punto del encuentro. Gerard López dio entrada a Rafa Mújica para buscar el empate a la desesperada en lugar de Oriol Busquets.

Sin ocasiones claras, llegó el pitido final con un FC Barcelona B inoperante en la delantera de la cual preocupa y mucho la falta de un '9' desaparecido. Carles Aleñá y José Arnáiz son los máximos goleadores del equipo en Segunda División.

Con este resultado el FC Barcelona B tiene a dos puntos los puestos de permanencia mientras que el Real Valladolid se coloca a dos puntos de los puestos de ascenso. El conjunto de Gerard López visitará al CD Tenerife, uno de los verdugos de la primera vuelta del conjunto culé que fue capaz de imponerse por 0-3 en el Mini Estadi.