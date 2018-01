Yerry Mina: "Lucharé por un puesto en el once inicial"

Google Plus

Yerry Mina respondiendo a las preguntas de la prensa | FOTO: Jordi Valle

El nuevo zaguero colombiano del FC Barcelona, Yerry Mina, respondió a las preguntas de la prensa durante su presentación con un único discurso de mucho trabajo y mucho que aprender. El jugador se ha ganado el cariño dela afición desde que pisara descalzo el césped del Camp Nou.

Llegada a Barcelona

Desde su llegada a la ciudad condal, el jugador se ha sentido feliz y abrumado por el recibimiento de afición y compañeros. Tal es así que Yerry Mina, con evidente emoción, explicaba su primer encuentro con sus nuevos compañeros, en especial Lionel Messi: "Para mí es el mejor del mundo y la primera impresión que tuve de él es de humildad, vino con Lucho y fue muy especial, se me erizó la piel cuando se dirigió a mí", explicó emocionado el colombiano.

El jugador no podía oculta un evidente alegría por su reciente fichaje por el club azulgrana: "Para mí es extraordinario estar aquí, cumpliendo mis sueños por los que trabajé y luché, para perseguir lo que se me está dando ahora, siempre con los pies en la tierra y los ojos en el cielo, tratando siempre de aportar mi granito de arena, de ayudar y aprender mucho y espero aprender mucho con éste, el mejor equipo del mundo", expresó con admiración el espigado zaguero.

Antes de concretar su fichaje por el FC Barcelona, Yerry Mina estuvo esperando la llamada del club para poder convertirse en jugador azulgrana, así nos explicó como se gestó el fichaje: "Cuando mi familia, mi tío, me dice 'haz la maleta que nos vamos', di un salto desde la cama hasta el baño de la felicidad; y mi madre, mi novia y mi padre se emocionaron, teníamos conversaciones con los directivos de aquí y estaba tranquilo por ese lado y porque sabía que estaba dándolo todo desde allí", aseguró el jugador.

Yerry Mina, descalzo en el Camp Nou | FOTO: Jordi Valle

Expresión en estado puro

Una de los grandes acontecimientos en su presentación fue la decisión del jugador de pisar por primera vez el césped del Camp Nou descalzo. Hombre de fe, Mina explicó su gesto: "Solo lo hago en mi casa, hay un versículo en la biblia que dice con la planta de tus pies tocarás el territorio que querrás conquistar y quiero hacer historia aquí con mis compañeros, directivos y todos los trabajadores del FC Barcelona, por eso siempre lo hago", explicó Yerry Mina.

Además de sus grandes actuaciones en el brasileirao, Yerry Mina es conocido por sus bailes cuando anota un tanto, el jugador siempre muy prudente y respetuoso prolongaría su tradición solo con el beneplácito de compañeros y afición: "Juegue o no, he venido a trabajar, eso es decisión del míster y los bailes me adaptaré a lo que diga el grupo. Estaré tranquilo y trabajando y trataré de controlar mi adrenalina, trato de expresar lo que siento en el terreno de juego", aseguró el colombiano.

Cuarto central

El de Guachené, seguidor del conjunto azulgrana desde hace muchos años, viene a trabajar duro y a ganarse un puesto en el once. El jugador, eso sí, prefiere ir paso a paso: "Yo vengo a hacer mi trabajo, a tratar de aportar al equipo y aprender mucho de mis compañeros. Estoy maravillado, siempre me ha gustado el estilo del Barça, desde que estaba en Colombia, siempre estuve siguiéndolos y soy hincha del Barcelona, para mí es gratificante que este fútbol me guste y ahora juegue con ellos, ahora a aprender, trabajar fuerte, mejorar los pequeños errores que tenga y trabajar día a día" aseguró de manera convincente el nuevo fichaje.

Sin un modelo concreto al que seguir, Yerry Mina opta más por fijarse en varios jugadores y ensalzó las habilidades de sus actuales compañeros: "Paso a paso, la calidad y la clase de mis compañeros es extraordinariamente buena, quiero trabajar, hacer las cosas bien y encajar en el club. Siempre he seguido a grandes centrales como son los que están aquí, como Piqué, Mascherano, Umtiti me gusta también, Vermaelen... Para mí es gratificante tenerlos al lado y donde el míster me diga ahí estaré para hacerlo bien", explicó el joven jugador.

Toda Colombia volcada

Fue notoria la presencia colombiana en la presentación del nuevo flamante fichaje azulgrana. Con la presencia de la cónsul colombiana y con 8.553 espectadores presentes quedó latente la importancia de su fichaje al ser el primer colombiano que ha lucido los colores del FC Barcelona. El jugador agradeció todo el apoyo y las muestras de cariño recibidas: "Agradecer a todos los colombianos y los hinchas del Barcelona por este recibimiento, estoy sumamente. Ahora tranquilidad, tratar de adaptarme a mis compañeros y el club y tratar de ir a una todos juntos", agradeció el colombiano.

Con más de 20 medios 'cafeteros' acreditados al evento, el fichaje de Yerry Mina supone un gran impacto para su país y la oportunidad de dar a conocer regiones de su país, en especial su Guachené natal: "Sí, en especial mi pueblo Guachené, creo que estamos abriendo las puertas para la gente que hay allá, hay mucho talento, es una alegría inmensa de estar aquí, lo soñé y ahora estoy aquí con mis familiares y amigos y mi pueblo y toda Colombia, el apoyo y los mensajes y ahora hay que trabajar e intentar hacer las cosas bien para seguir mejorando", perseveró el jugador.

Camino al Mundial

Con un rol de titular en su último club, el Palmeiras brasileño, al jugador no le preocupa su probable cambio de rol ni que su lugar en el Mundial de Rusia 2018 peligre de ninguna manera: "Se me ha dado la oportunidad de venir, no lo dudé dos veces, le dije a mi tío que claro que quería ir, aquí estoy con los mejores del mundo y voy a trabajar para aportarles algo a ellos y aportar mucho. Estoy tranquilo, vine a trabajar y aportar, y estar con los mejores y sé que con el trabajo que haremos todos lucharé por un puesto en el once inicial", aseguró con confianza el central.